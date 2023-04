Kein Top-10-Ergebnis in Assen: Welche Probleme Philipp Öttl zurückwarfen

Der TT-Circuit in Assen war im vergangenen Jahr eine gute Station für Philipp Öttl. In seiner WSBK-Rookiesaison fuhr der GoEleven-Ducati-Pilot bereits beim zweiten Event in die Top 7. Die Erwartungen waren hoch, diese Ergebnisse in diesem Jahr zu bestätigen. Doch das Wochenende lief nicht nach Plan.

In der Superpole kam Öttl nicht über P14 hinaus und hatte somit erschwerte Bedingungen für das erste Rennen und das Sprintrennen. Nach Platz 14 in Lauf eins folgte auch im Sprintrennen nur ein 14. Platz. Das zweite Hauptrennen musste Öttl erneut von Startplatz 14 in Angriff nehmen. In einem sturzreichen Rennen wurde er als Elfter abgewunken.

Warum lief es nicht so gut wie im Vorjahr? "In dieser Saison liegt das Feld richtig eng beisammen. Die Bedingungen waren nicht so wie im Vorjahr. Ich fühlte mich nicht ganz so wohl auf dem Motorrad", begründet Öttl gegenüber 'Motorsport.com'.

"Ansonsten war das Wochenende nicht so schlecht, aber es lagen alle sehr dicht beieinander", berichtet der Deutsche. "Aber wenn man nicht zu 100 Prozent aussortiert ist, dann kann man nicht die erwartete Leistung bringen."

Philipp Öttl hatte vor allem zu Rennbeginn einige Probleme Foto: Team Go Eleven

Vor allem zu Rennbeginn fiel es Öttl schwer, ein gutes Gefühl aufzubauen und Gegner zu überholen. Gegen Rennende kam der Ducati-Pilot besser in Schwung. "Die Rundenzeiten am Ende des Rennens waren meist ganz gut. Doch zu Beginn der Rennen hatte ich mit dem Verkehr zu kämpfen", ärgert sich Öttl.

"Im Qualifying waren wir einfach zu weit hinten. Das hat nicht so gut funktioniert. Mit 0,8 Sekunden Rückstand stand man in diesem Jahr auf Startplatz 14. Jetzt müssen wir uns gut für Barcelona vorbereiten. Dort lief es im vergangenen Jahr richtig gut", schaut der 26-Jährige auf das vierte WSBK-Event.

GoEleven-Teammanager Denis Sacchetti erkennt nach dem Wochenende in Assen positive und negative Aspekte. "Die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrern waren hier in Assen sehr gering. Zwischen Platz 5 und Platz 15 gibt es keinen großen Unterschied in Sachen Performance. Alle Fahrer in diesem Bereich sind schnell", erklärt der Italiener.

"Wir müssen uns jedes Detail anschauen, um in der ersten Rennhälfte besser zu sein", so der GoEleven-Verantwortliche. "Wir sind konkurrenzfähig, auch wenn wir nicht die erhofften Ergebnisse erreichen konnten. Das hinterlässt einen bittersüßen Geschmack. Es ist, als ob man gutes Essen riecht, es aber nicht essen kann. Doch das steigert unseren Hunger!"

Mit Bildmaterial von Team Go Eleven.