Kein Top-5-Ergebnis bei der WSBK in Portimao: Yamaha nur noch vierte Kraft

Beim WSBK-Wochenende in Portimao konnten sich die Yamaha-Piloten nur bedingt in Szene setzen. Ein sechster Platz war das beste Ergebnis des siebten Events der Superbike-WM 2024. BMW, Ducati und Kawasaki waren deutlich stärker. Und Honda lag dieses Mal nicht weit hinter Yamaha zurück.

Deshalb fällt die Bilanz von Yamaha-Projektleiter Andrea Dosoli gemischt aus. Der Italiener bezeichnet das WSBK-Event in Portimao als "schwieriges Wochenende", erkennt aber auch "einige positive Aspekte", allen voran das bessere Gefühl von Jonathan Rea für die Yamaha R1.

Doch sechste Plätze sind nicht das, was sich Yamaha in der Superbike-WM erhofft. "Es ist klar, dass wir zu kämpfen hatten. Wir können mit der erreichten Leistung sicher nicht zufrieden sein", bemerkt Dosoli.

Aufholjagd mit Topspeed-Nachteil: Jonathan Rea musste hart kämpfen

Jonathan Rea erlebte in Portimao einige Rückschläge. Im ersten Rennen sorgte der Rekord-Champion mit einem spektakulären Save für Aufsehen, verlor im Laufe des Rennens aber Boden. Ein defekter Schaltautomat warf Rea zurück.

Auf Grund des nach oben montierten Kupplungshebels musste Rea beim Hoch- und Runterschalten improvisieren. Besonders das Runterschalten wurde problematisch, Rea konnte nicht immer den passenden Gang einlegen und verlor dadurch viel Zeit.

Jonathan Rea beendete das Samstags-Rennen nur auf P15 Foto: Yamaha

Andrea Dosoli weiß, dass sich Yamaha steigern muss: Nur wie? Foto: Motorsport Images

Dominique Aegerter: Kein anderer Yamaha-Pilot sammelte in Portimao mehr Punkte

Teamkollege Andrea Locatelli erlebte in Portimao eines seiner schlechtesten WSBK-Wochenenden. Der Italiener, der als WM-Fünfter nach wie vor bester Yamaha-Pilot ist, schaffte es in keinem der drei Rennen in die Top 10. Deutlich besser lief es bei Dominique Aegerter, der nach einigen schwierigen Wochenenden wieder besser in Schwung kam.

Dominique Aegerter sammelte in Portimao 15 Punkte für die WM Foto: Yamaha

Dominique Aegerter setzte sich in Portimao gut in Szene Foto: Yamaha

Remy Gardner: Sind die MotoGP-Einsätze ein Nachteil?

"Remy Gardner hatte ebenfalls ein schwieriges Wochenende, das sein Können und Talent nach einem guten Wochenende in Most nicht widerspiegelte", bemerkt Dosoli. Gardner sammelte in Portimao lediglich zehn Punkte. "Sicherlich braucht man nach der MotoGP-Erfahrung Zeit, um sich wieder an das Superbike und die Pirelli-Reifen zu gewöhnen", so Dosoli.

Remy Gardner wechselte zuletzt zwischen MotoGP-Bike und Superbike hin und her Foto: Motorsport Images