Kenan Sofuoglu: Toprak Razgatlioglu mit BMW stärker als mit Yamaha

Toprak Razgatlioglu ist der neue Hoffnungsträger im Lager von BMW. Mit Ex-Weltmeister Tom Sykes, Laufsieger Michael van der Mark und Ex-Vizechampion Scott Redding versuchten sich bereits einige Spitzenfahrer und erzielten mit BMW auch einige Achtungserfolge. Doch der finalen Durchbruch von BMW lässt auf sich warten.

Razgatlioglu-Manager Kenan Sofuoglu ist optimistisch, dass BMW in der WSBK-Saison 2024 endlich um Siege kämpfen kann. "Toprak ist ein junger und frischer Fahrer. Meiner Meinung nach kann er sich an jedes Motorrad anpassen", erklärt Sofuoglu gegenüber WorldSBK.com.

"Die BMW ist ein komplett anderes Motorrad. Viele Leute haben ihre Meinung, was die BMW angeht. Wir denken aber anders über BMW", bemerkt der fünfmalige Supersport-Weltmeister, der einer der Verantwortlichen war bei Razgatlioglus Transfer von Yamaha zu BMW.

"Wenn ich sehe, wie begeistert alle sind, dann wird mir klar, dass der Wechsel das ist, was wir gebraucht haben", erklärt Sofuoglu. "Vor allem Toprak hat so etwas gebraucht. Wir hatten vier tolle Jahre mit Yamaha, doch Toprak brauchte eine neue Herausforderung."

Kenan Sofuoglu: "BMW der einzige Hersteller, der Ducati besiegen kann"

Seit der werksseitigen Rückkehr von BMW in der WSBK-Saison 2019 gab es einige Höhen und Tiefen. Abgesehen von Michael van der Marks Sprintsieg bei schwierigen Bedingungen in Portimao in der Saison 2021 konnte BMW kein Rennen gewinnen.

Kenan Sofuoglu mit Schützling Toprak Razgatlioglu Foto: Yamaha

Toprak Razgatlioglu testet diese Woche zusammen mit den WSBK-Rivalen in Jerez Foto: BMW Motorrad Motorsport

BMW mit Toprak Razgatlioglu von Beginn an siegfähig?

"Wir erwarten, dass das erste Jahr schwierig werden könnte", bemerkt Sofuoglu. "Das bedeutet aber nicht, dass wir es nicht aufs Podium schaffen. Ich erwarte, dass Toprak immer ums Podium kämpft. Mit der Yamaha waren wir auch bei jedem Rennen auf dem Podium. Siege sind etwas schwieriger, das wissen wir."

"Bautista ist sehr stark. Mit der Yamaha war es sehr schwierig, Bautista zu bezwingen. Doch ich glaube mehr als je zuvor an Toprak. Ich denke, dass Toprak alle überraschen wird", bemerkt der Manager des Ex-Champions und kündigt an: "Er wird von Beginn an auf dem Podium stehen."

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad Motorsport.