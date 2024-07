Kontroverse um BMW-Sitz: Gegnerisches WSBK-Team forderte eine Überprüfung

Bei der Superbike-WM in Donington bestätigte Toprak Razgatlioglu die starke Form von Misano und stellte erneut drei souveräne Siege sicher. Seit sieben Rennen ist der BMW-Neuzugang ungeschlagen. Bei der Konkurrenz wächst die Verzweiflung. Am Samstag stellte ein konkurrierendes Team die Legalität der BMW M1000RR in Frage.

Im WSBK-Paddock erzählt man sich, dass Ducati eine Überprüfung der Sitzeinheit von Razgatlioglus BMW M1000RR beantragt hat. Auf Nachfrage von Motorsport-Total.com bestätigte BMW, dass man für die beiden Rennen am Sonntag eine "geringfügige Anpassung" machte, damit es "keinen Interpretationsspielraum mehr gibt".

"Ein anderes Team hat sich beschwert. Wir haben den Sitz geändert", bestätigt Razgatlioglu nach seinem Sieg im zweiten Hauptrennen. "Wir verwendeten einen tiefen Sitz und das andere Team meinte, dass das nicht erlaubt ist. Wir haben den Sitz etwas erhöht."

Auch mit dem modifizierten Sitz war Razgatlioglu unschlagbar und jubelte über die drei Siege auf seiner Lieblingsstrecke in Donington. "Der Sitz ist jetzt perfekt. Das kann jeder sehen. Wir haben die Sitzposition überprüft. Alles ist gut. Es hilft mir sogar", reagiert Razgatlioglu.

Bis einschließlich Samstag fuhr Toprak Razgatlioglu mit einem sehr tiefen Sitz Foto: BMW Motorrad

Reaktion auf die Überprüfung: Toprak Razgatlioglu antwortet auf der Strecke

In der Auslaufrunde setzte er einen weiteren Seitenhieb gegen in Richtung Konkurrenz. Bei einer vorbereiteten Szene improvisierte er mit seinen Freunden eine technische Kontrolle. "Wir haben uns das gestern Abend überlegt", verrät der Türke.

Gerüchten zufolge wurde die Überprüfung von Ducati angefordert. Razgatlioglu hat dafür kein Verständnis: "Ich verstehe nicht, warum die anderen Teams so zeitig Druck ausüben. Wir haben noch sieben Rennwochenenden vor uns. Es kann sich noch viel ändern."

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista, der sich am Sonntag klar geschlagen geben musste, konnte nicht lachen, als er auf Razgatlioglus Schauspiel in der Auslaufrunde angesprochen wurde.