Limitiertes R1-Sondermodell: Yamaha feiert Toprak Razgatlioglus WSBK-Titel

Sammler und Hobby-Racer aufgepasst: Anlässlich des Erfolgs in der Superbike-WM (Yamaha hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab) legt Yamaha 21 Sondermodelle der R1 auf, die es in sich haben.

Basierend auf den Erfahrungen in der WSBK entstand eine noch leistungsstärkere, leichtere und edlere Version des Yamaha-Superbikes. Damit ehrt Yamaha Toprak Razgatlioglu, den neuen Superbike-Weltmeister.

Das Sondermodell ist auf 21 Exemplare limitiert und nur für den Einsatz auf der Rennstrecke gedacht. Gebaut werden die Maschinen bei Crescent in Großbritannien. Neben den edlen Komponenten fließen auch die Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre in der WSBK ein.

Edel: Öhlins-Federung, Marchesini-Schmiederäder, Akrapovic-Auspuff und Brembo-Bremsen Foto: Yamaha

Yamaha verspricht 205 PS am Hinterrad. Im Vergleich zur Serienversion der R1 leistet das Sondermodell etwa 20 PS mehr. Die verbaute Akrapovic-Komplettanlage aus Titan soll in Kombination mit dem Kit-Steuergerät für eine lineare Leistungsentfaltung sorgen.

Im Vergleich zur Standardversion hat das Sondermodell reichlich unnötigen Ballast abgeworfen. Yamaha spricht von einem fahrfertigen Gewicht von 175 Kilogramm. Das sind 26 Kilogramm weniger als bei der normalen R1.

Verbaut wurden nur die edelsten Komponenten. Die Federelemente stammen von Branchenprimus Öhlins. Crescent verbaut die Gabelbrücken der Werksmaschine. Das Paket umfasst zudem Schmiederäder von Marchesini, eine Racing-Bremsanlage von Brembo und viel edles Zubehör, wie Titanschrauben.

Das Sondermodell wird mit einem Zertifikat ausgeliefert Foto: Yamaha

Die 21 Sondermodelle werden mit einem von Toprak Razgatlioglu und Teammanager Paul Denning unterschriebenen Zertifikat ausgeliefert. Die Kunden der Sondermodelle erhalten für ein WSBK-Event ihrer Wahl VIP-Pässe.

Zudem gibt es ein VIP-Coaching, das von James Hillier oder Niall Mackenzie durchgeführt wird. Ein signiertes Teil von Toprak Razgatlioglus Ausrüstung rundet das Paket ab.

Der Preis für das Sondermodell liegt bei 39.500 Britischen Pfund (etwa 46.400 Euro).

