Lob von Scott Redding: Bonovo-BMW arbeitet wie ein WSBK-Werksteam

BMW schickt in der WSBK-Saison 2024 laut offizieller Kommunikation zwei Werksteams an den Start. Neben dem eigentlichen Werksteam, das seit der werksseitigen Rückkehr in der Saison 2019 von Shaun Muir Racing (SMR) betreut wird, tritt mit Bonovo ein gleichgestelltes Team mit zwei weiteren Werksmaschinen an. Laut Scott Redding gibt es keine Zweifel an der Professionalität der Bonovo-Mannschaft.

Auf Grund der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu verlor Scott Redding im vergangenen Winter seinen Platz im eigentlichen BMW-Werksteam. Redding entschied sich dazu, dennoch mit BMW weiterzumachen und bei Bonovo den Platz von Loris Baz zu übernehmen.

Wir haben mit Redding exklusiv über den Teamwechsel gesprochen. "Mein Gefühl im Team ist anders als im Vorjahr", vergleicht der Brite. "Es geht familiärer zu, etwas entspannter. Das mag ich. Ich genieße die Zeit hier."

"Die Leute sind toll und geben ihr Bestes. Wir alle geben 100 Prozent. Ich mag die Atmosphäre im Team. Es fühlt sich an, als würden wir mit einer Familie zu den Rennen fahren. Es ist toll", beschreibt Redding die Arbeit mit Teammanager Michael Galinski und der Bonovo-Crew.

Was Bonovo von einem "normalen" Werksteam unterscheidet

Würde Redding sagen, dass Bonovo ein Werksteam ist? "Es fühlt sich wie ein Satelliten-Team an, was die Atmosphäre angeht. Doch die Arbeitsweise entspricht der eines Werksteams", erklärt der ehemalige MotoGP-Pilot.

Scott Redding erhält bei Bonovo aktuelles Werksmaterial Foto: BMW Motorrad

Warum waren Razgatlioglu und Van der Mark in Barcelona so viel stärker?

Beim zurückliegenden WSBK-Event in Barcelona setzte sich BMW mit starken Ergebnissen in Szene. Toprak Razgatlioglu gewann das Samstags-Rennen und das Superpole-Rennen. Und auch Teamkollege Michael van der Mark setzte sich stark in Szene.

Toprak Razgatlioglu bescherte BMW zwei Laufsiege Foto: BMW Motorrad

"Eigentlich sollten wir das gleiche Material haben, aber ich weiß es nicht genau", grübelt Redding mit Blick auf die Performance in Barcelona. "Sie haben hier irgendetwas gefunden. Ich weiß aber nicht, was es ist."

"Wir müssen uns unterhalten und miteinander reden. Aber es war ziemlich offensichtlich", wundert sich Redding. "Barcelona ist eine der besten Strecken für Garrett. Uns fehlte hier irgendetwas, aber ich weiß nicht, was es ist."

Dass Toprak Razgatlioglu mit BMW in Barcelona gewinnen konnte, war für Redding ein Schock (zur ausführlichen Reaktion). Am Potenzial zweifelte Redding nicht, doch dass Razgatlioglu ausgerechnet in Barcelona gewinnen konnte, kam für den Briten überraschend.

"Mir war immer klar, dass das Motorrad in der Lage ist, Rennen zu gewinnen, wenn die Umstände stimmen", bekräftigt Redding, der ab Assen ebenfalls um Podestplätze kämpfen möchte.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.