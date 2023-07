"Mache mir keinen Stress" - Philipp Öttl schaut entspannt auf die WSBK 2024

Die Zukunft von Philipp Öttl in der Superbike-WM ist weiterhin offen. Öttl möchte auch in der WSBK 2024 für das GoEleven-Ducati-Team fahren, für das er seit seinem Superbike-WM-Debüt in der Saison 2022 antritt. Eine Entscheidung soll in den kommenden Wochen folgen.

Mit den jüngsten Leistungen in Misano und Donington empfiehlt sich Öttl für ein weiteres Jahr im privaten Ducati-Team, doch zuerst muss entschieden werden, welcher Fahrer im Ducati-Werksteam Teamkollege von Alvaro Bautista wird. Dann fallen auch die anderen Puzzleteile zusammen.

Nach einem starken Saisonstart in Australien mit einem Top-5-Finish folgte für Öttl eine schwierige Phase mit durchwachsenen Wochenenden in Mandalika, Assen und Barcelona. Für den deutlichen Aufschwung ab Misano ist eine technische Änderung an der Ducati Panigale V4R verantwortlich.

Warum es für Philipp Öttl zuletzt deutlich besser lief

"Wir haben ein Teil von Ducati bekommen, das die anderen Fahrer bereits zuvor verwendeten", verrät Öttl im Exklusiv-Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' im Fahrerlager von Imola. Im Vergleich zu den anderen Ducatis ist Öttls Motorrad nicht auf dem aktuellsten Stand. Neuerungen erreichen GoEleven mit etwas Verzögerung.

"Das Teil hätte unsere Probleme in Assen und Barcelona von heute auf morgen gelöst. Es war eine eigentlich recht kleine Änderung", berichtet Öttl und freut sich über den Aufschwung seit der Änderung: "Das Teil hat mir geholfen. Jetzt bringe ich wieder die Ergebnisse, die ich mir vorstelle."

Ducati-Updates kommen mit Verspätung bei GoEleven an

Im Bereich der Schwinge wurde an Öttls Ducati zuletzt einiges probiert. Im Vergleich zu den anderen Ducati-Teams erhielt das GoEleven-Team die jüngste Version der Schwinge erst zu Beginn der Saison, während die anderen Teams bereits im Vorjahr damit Erfahrungen sammelten.

Die Ducati von Philipp Öttl ist nicht auf dem Stand der anderen Ducati-Teams Foto: Motorsport Images

"Wir haben erst herausfinden müssen, was anders ist. Ich gab immer die gleichen Kommentare zu den gleichen Problemen. Es war extrem wichtig, die Schwinge zu verstehen. Das ist uns gut gelungen. Ich habe mich auf einen Schlag besser gefühlt. Es war wieder so, wie es sein sollte. Ab Misano lief es deutlich besser", kommentiert Öttl.

Wichtige Phase für die Vertragsverhandlungen läuft

Zuletzt kämpfte der 27-jährige Deutsche konstant um Top-10-Platzierungen. "Es ist schwieriger geworden, in der Superbike-WM in die Top 10 zu fahren", vergleicht Öttl die laufende Saison mit der im Vorjahr. "Das Niveau ist noch einmal gestiegen. Wir leisten gute Arbeit. Das Team ist zufrieden", bemerkt er.

Philipp Öttl lobt die Zusammenarbeit mit der GoEleven-Crew Foto: Team Go Eleven

Der Rückstand zur Spitze ist deutlich kleiner geworden. "In den zurückliegenden drei Hauptrennen konnte ich das Podium immer sehen. Es ist natürlich sehr schwer, das auch zu erreichen. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen", so Öttl.

Die folgenden WSBK-Events in Imola und Most sind entscheidend, um sich für 2024 zu empfehlen. "Ich rechne damit, dass während der Sommerpause einige Entscheidungen getroffen werden. Ich mache mir keinen Stress, weil ich es sowieso nicht beeinflussen kann", gibt sich Öttl entspannt.

Wird Michael Rinaldi für Philipp Öttl zur Gefahr?

Der ehemalige Grand-Prix-Pilot will gern eine dritte Saison bei GoEleven fahren. "Ich selbst möchte nicht wechseln. Natürlich muss ich dafür offen sein, wenn es nicht weiter geht. Ich fühle mich im Team sehr wohl. Ich mag die Leute, das Klima ist sehr gut", schildert Öttl.

WSBK 2020: Michael Rinaldi feierte mit GoElven-Ducati seinen Debütsieg Foto: Team Go Eleven

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi könnte für Öttl zu einer Gefahr werden, denn sollte Rinaldi seinen Platz im Werksteam verlieren, dann wäre eine Rückkehr zu GoEleven denkbar. In der WSBK-Saison 2020 gewann Rinaldi mit GoEleven die Independent-Wertung.

Vorstellbar ist aber auch, dass GoEleven auf zwei Fahrer aufstockt. Das Team hat Interesse bekundet, zwei Fahrer auszurüsten, muss dafür aber noch Sponsoren finden. Wäre es für Öttl eine Hilfe, einen Teamkollegen zu bekommen? "Mir ist das eigentlich egal, weil ich mich auf meine Arbeit konzentriere", kommentiert er.

Regelanpassung: Ducati muss ab Imola Drehzahl opfern

Ab dem WSBK-Event in Imola muss Öttl mit 250 U/min weniger zurechtkommen (mehr Informationen über die Regelanpassung). Die Verantwortlichen der Superbike-WM haben die Maximaldrehzahl der Ducati Panigale V4R angepasst, weil Werkspilot Alvaro Bautista weiterhin von Sieg zu Sieg fährt.

Die Ducati Panigale V4R darf nur noch 15.600 U/min erreichen Foto: Ducati

"Es bringt nix. Das bestraft nur alle anderen Ducati-Fahrer, aber nicht Bautista", ärgert sich Öttl über die Anpassung und sorgt sich um die Getriebeübersetzung. "Irgendwann wird es mit der Übersetzung schwierig", bemerkt er.

Im Vergleich zum Saisonstart hat Ducati bereits 500 U/min verloren. Die Übersetzungen vergangener Jahre müssen geändert werden.

Mit Bildmaterial von Team Go Eleven.