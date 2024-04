Marc van der Straten (Marc VDS): Warum er von der Superbike-WM begeistert ist

Führungsrunden beim zweiten WSBK-Wochenende: Marc-VDS-Pilot Sam Lowes überraschte bei der Superbike-WM in Barcelona, als er sich mit seiner Ducati Panigale V4R im ersten Rennen an die Spitze schob. Nach vielen Jahren in der Moto2-WM kehrte der Brite im Winter ins Fahrerlager der Superbike-WM zurück und setzte sich bereits einige Male in Szene.

Möglich wurde der Wechsel in die Superbike-WM dank Teamchef Marc van der Straten. Seit 2020 fährt Sam Lowes für das Team des belgischen Brauerei-Unternehmers, das neben dem Moto2-Projekt jetzt auch ein WSBK-Projekt betreibt.

"Ich bin richtig beeindruckt vom Fahrerlager der Superbike-WM", erklärt Marc van der Straten im Gespräch mit Motorsport.com. "Die Superbike-WM ist richtig toll. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen und die Leute sind sehr nett."

Marc van der Straten ist von der Atmosphäre begeistert. "Die Motorradfans kommen mit Maschinen, die den im Rennsport eingesetzten sehr ähnlich sind. Das Interesse dieser Leute ist beeindruckend", schwärmt der Belgier.

Großes Lob für die Zusammenarbeit mit Ducati

Und auch die Kooperation mit Ducati begeistert den Belgier. "Die Zusammenarbeit war von Beginn an großartig. Die Unterstützung könnte besser nicht sein. Es ist fantastisch und ich freue mich sehr für das Team", kommentiert Marc van der Straten.

Marc van der Straten ist bekennender Rennsport-Fan Foto: LAT

Sam Lowes kennt das WSBK-Paddock bereits aus der Zeit in der Supersport-WM. "Es ist ein Kreislauf. Sam ist ein Teil davon. Ich freue mich sehr, dass er hier so viel Spaß hat. Ich habe die Entwicklung von Sam genau beobachtet. Er hat auf diesem Motorrad sehr viel Spaß. Das ist auch auf die tolle Zusammenarbeit mit Ducati zurückzuführen", erklärt der Teamchef des Briten.

Warum Marc van der Straten keine konkreten Ziele ausspricht

Mit den Führungsrunden in Barcelona deutete Sam Lowes an, dass er in der Superbike-WM einiges vor hat. "An diesem Wochenende demonstrierte er uns, dass sich einige unserer Gegner durchaus Sorgen machen müssen. Er lag zwei Mal souverän vorn. Jetzt geht es darum, weiter zu lernen und dann folgen die Ergebnisse", schildert Marc van der Straten.

Starke Crew: Sam Lowes (mitte) wird von Leon Camier und Giovanni Crupi unterstützt Foto: Dominik Lack

Welche Ziele hat Marc van der Straten für die Debütsaison bei den Superbikes? "Ich habe keine konkreten Erwartungen, weil es ein Lernjahr ist. Uns ist bewusst, dass es viele Parameter gibt, die wir im Auge behalten müssen", nimmt er den Druck von Sam Lowes und dem Team.

Marc van der Straten betont, wie wichtig Partner Ducati ist: "Wir erhalten sehr viel Unterstützung von Ducati. Einige Dinge sind für uns komplett neu. Bisher hatten wir ein gutes Lernjahr. Es wird weitere Überraschungen geben. Es wird Rückschläge geben. Es wird Enttäuschungen geben. Doch unterm Strich bin ich sehr zuversichtlich, was auch auf Sam zurückzuführen ist."

Nach den beiden ersten WSBK-Events der Saison 2024 liegt Sam Lowes auf der 13. Position der Fahrerwertung. Auf Phillip Island und in Barcelona sammelte der Rookie 18 Punkte.

