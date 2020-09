Marco Melandri bereut WSBK-Comeback nicht: "Habe nun die Antworten"

Beim zweiten Aragon-Wochenende ging Marco Melandris WSBK-Karriere endgültig zu Ende. Im zweiten Hauptrennen überquerte der ehemalige Vize-Weltmeister die Ziellinie als Zwölfter. Drei Tage später verkündete der Italiener die Trennung von Barni-Ducati. Ab Barcelona wird Samuele Cavalieri für das Team antreten.

"Es war eine schwierige Entscheidung, doch ich ich musste auf meinen Körper hören", kommentiert Melandri. "Ich kehrte mit großer Begeisterung zurück, doch diese ließ von Rennen zu Rennen nach, als ich erkannte, dass meine Charakteristik nicht mit der des Motorrads harmoniert."

"Es ist sehr schwierig, an den Wochenenden Boden gutzumachen. Ich wollte beim Comeback Spaß haben und gute Rennen zeigen, ich fand nie das richtige Gefühl für das Motorrad, obwohl das Team gut arbeitete", bedauert Melandri.

"Ob ich es bereue? Überhaupt nicht. Ohne diese Erfahrung hätte ich mich gefragt, wie es gelaufen wäre. Nun habe ich die Antworten. Leider waren sie nicht so, wie ich erwartet hatte", bemerkt der ehemalige MotoGP-Vize-Weltmeister.

Samuele Cavalieri kennt die Ducati Panigale V4R aus der CIV Foto: Barni Racing Team

"Ich möchte Marco Melandri danken", kommentiert Teamchef Marco Barnabo. "Er ging diese Herausforderung mit Hingabe und großem Enthusiasmus an. Doch die Ergebnisse entsprachen nicht den Erwartungen."

"Unsere Beziehung wurde immer von einer großartigen Wertschätzung geprägt. Wir analysierten die Situation offen und entschieden, dass es richtig ist, einem jungen Fahrer die Chance zu geben, in der Superbike-WM zu fahren", so der Barni-Teamchef. "Samuele leistet in der CIV gute Arbeit. Wir kennen sein Potenzial sehr gut. Er verdient diese Chance."

Marco Melandri konnte kein gutes Gefühl für die Ducati aufbauen Foto: Barni Racing Team

Cavalieri startete im vergangenen Jahr in Misano mit einer Wildcard für das Motocorsa-Team und kam zwei Mal als 13. ins Ziel. Zuletzt machte der 23-jährige Italiener mit guten Ergebnissen in der Italienischen Meisterschaft (CIV) auf sich aufmerksam.

"Ich freue mich sehr über diese Chance und möchte Barni und seinem Team danken. Mein Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln", erklärt Cavalieri. "Ich treffe auf großartige Fahrer und werde von jedem lernen. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, methodisch zu arbeiten. Ich saß noch nie auf diesem Motorrad und möchte es Schritt für Schritt angehen, ohne mir konkrete Ziele zu setzen."

Mit Bildmaterial von Barni Racing Team.