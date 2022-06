Medizinischen Check bestanden: Philipp Öttl darf bei der WSBK in Misano fahren

Audio-Player laden

Philipp Öttl darf beim Trainingsauftakt der Superbike-WM in Misano wieder auf seine Ducati Panigale V4R steigen. Der deutsche WSBK-Rookie erhielt von den Ärzten grünes Licht. Die medizinische Untersuchung vor Ort bestand Öttl und erhielt somit die Startfreigabe für das Wochenende.

Vor drei Wochen hatte sich Öttl bei der Superbike-WM in Estoril bei einem Sturz im zweiten Freien Training das rechte Schlüsselbein gebrochen. Es folgte eine Operation in Deutschland. Komplett fit ist Öttl aber nicht. Nach wie vor hat er Schmerzen in der Schulter.

Die Strecke an der Adriaküste kennt Öttl von einem Test in der Vorbereitung. "Beim Test im Winter gefiel mir der Kurs in Misano sehr gut. Ich war damals ziemlich schnell", erinnert sich der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

"Jetzt muss ich abwarten, wie es mit der Schulter läuft. Ich hoffe, dass ich im FT1 viele Runden fahren kann, um mein Gefühl zurückzufinden. Dann sehen wir weiter. Sollte ich nicht zu starke Schmerzen haben, dann kann ich sicher ein gutes Ergebnis einfahren", kommentiert der GoEleven-Ducati-Pilot.

"Ich muss das gute Gefühl für das Motorrad zurückfinden. Ich bin optimistisch, was das Wochenende angeht. Ich möchte wieder fahren, weil ich in Estoril und in Assen so ein gutes Gefühl hatte", erklärt der Deutsche vor dem Wochenende.

Neben Philipp Öttl bestanden auch Yamaha-Pilot Garrett Gerloff und Supersport-Pilot Patrick Hobelsberger die medizinische Untersuchung und dürfen am Freitag fahren.

