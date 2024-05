Mehr als 1.000 cm³ Hubraum: NextGen-Format auch in der WSBK denkbar?

Die Aufweichung des Hubraumlimits hat der Supersport-WM vor zweieinhalb Jahren neues Leben eingehaucht. Da die Hersteller ihre 600er-Supersportler nur noch stiefmütterlich weiterentwickelten oder sogar aus dem Programm nahmen, entwickelte sich die Supersport-WM in den Jahre zuvor zu einem Yamaha-R6-Cup mit schwacher Beteiligung von Kawasaki, MV Agusta und Honda. Das neue NextGen-Format, bei dem auch hubraumstärkere Motorräder startberechtigt sind, machte die Serie ab 2022 wieder deutlich spannender.

Mangelnde Spannung ist in der Superbike-WM kein Problem. Dennoch ist vorstellbar, dass das Hubraumlimit von 1.000 für Vierzylinder in Zukunft aufgeweicht werden könnte. Dorna-Sportdirektor Gregorio Lavilla zeigt sich offen dafür, denn über die Elektronik lassen sich die Motoren leistungstechnisch gut angleichen. In der Supersport-WM, in der 600er-Vierzylinder auf 955er-Zweizylinder treffen, konnten die Verantwortlichen in den zurückliegenden Jahren viele Daten und Informationen sammeln und eine stimmige Balance schaffen.

Die Aufweichung des maximalen Hubraums von aktuell 1.000 cm³ für Vierzylindermotoren (1.200 cm³ für Zweizylinder) in der Superbike-WM hätte einen entscheidenden Vorteil, denn diese Änderung würde Aprilia die Teilnahme ermöglichen.

Aktuell wird die RSV4 nur noch mit 1.099 cm³ großem V4-Motor angeboten. Auch Ducati hat eine 1.100er-Version der Panigale V4 im Angebot. Im Grunde sind alle V4-Panigale mit Ausnahme der für die WSBK homologierten V4R mit dem 1.103-cm³-Motor ausgestattet.

Dorna-Sportdirektor Gregorio Lavilla outet sich im Exklusiv-Interview mit Motorsport-Total.com als Befürworter eines möglichen NextGen-Formats in der Superbike-WM: "Ich habe es vor drei oder vier Jahren vorgeschlagen. Alle Hersteller meinten zu diesem Zeitpunkt, dass man sich auf 1.000 Kubikzentimeter geeinigt hat und stellten in Frage, warum das geändert werden soll. Ich fragte, warum wir das nicht ändern möchten, sofern wir die Leistung richtig kontrollieren."

Gregorio Lavilla zeigt sich offen für eine Anpassung des Hubraums Foto: Kawasaki

Die Aprilia RSV4 wird nicht mehr als WSBK-legale Version angeboten Foto: Aprilia

In der Supersport-WM gibt es seit 2022 eine größere Markenvielfalt Foto: Motorsport Images

Mit der RSV4 schrieb Aprilia die WSBK-Geschichte um

Aprilia blickt in der Superbike-WM auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Mit der RSV4, die damals unter der Leitung von Luigi Dall'Igna in der Superbike-WM eingesetzt wurde, feierte man zahlreiche Erfolge.

Max Biaggi bescherte Aprilia mit der RSV4 zwei WSBK-Titel Foto: Motorsport Images

Superbike-Weltmeister 2014: Sylvain Guintoli auf Aprilia RSV4 Foto: Aprilia Racing

Bisher haben die Aprilia-Manager öffentlich kein Interesse an einer WSBK-Rückkehr gezeigt. Die RSV4 befindet sich aber weiterhin im Programm und erfreut sich bei Trackdays großer Beliebtheit.

Wie BMW zur Auflockerung des Hubraumlimits steht

Wir haben uns bei der Konkurrenz von BMW umgehört, ob das NexGen-Format auch für die Superbike-WM eine gute Idee ist, um weitere Hersteller anzulocken. "Wir sind klar dagegen", stellt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers gegenüber Motorsport-Total.com klar und begründet: "Es gibt genügend Hersteller, die an Motoren mit 1.000 Kubikzentimetern festhalten."

Marc Bongers (BMW) sieht keinen Grund für eine Aufweichung des Hubraums Foto: BMW Motorrad

"Es gibt Sportarten, in denen es nicht anders geht. Doch aktuell haben wir genug verschiedene Motorräder mit 1.000 Kubikzentimetern, sodass wir eine gesunde Meisterschaft haben können. Aus Sicht von BMW Motorrad sind wir gegen eine Öffnung dieser Formel", betont Bongers, der davon ausgeht, dass Aprilia eine RSV4 mit 1.000-cm³-Motor bauen würde, wenn sie Interesse hätten, in der Superbike-WM dabei zu sein.

