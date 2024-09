"Mia ist wieder da!" - Familie gibt erfreuliches Update zu Mia Rusthen

Knapp drei Monte sind vergangen, seit WorldWCR-Pilotin Mia Rusthen beim Debüt der Frauen-Weltmeisterschaft in Misano (Italien) schwer verunglückte. Seitdem arbeitet die 22-jährige Norwegerin zusammen mit ihrer Familie an ihrer Genesung.

Im jüngsten Update verkündet die Familie, dass Mia mit Hilfe ihrer Schwester ihre ersten Schritte machen konnte. "Zwölf Wochen nach dem Unfall in Misano konnte sie endlich das Krankenhaus in Sunnaas verlassen", heißt es in einer Botschaft auf Instagram.

"Bei Mia geht es in jeder Hinsicht voran", teilt die Familie mit. "Schritt für Schritt, Tag für Tag, macht sie Fortschritte und meistert wieder mehr und mehr. Sie ist ein wahrer Champion, arbeitet so hart wie eh und je, lacht, weint und verzweifelt, und gibt nicht auf, auch wenn es manchmal verlockend ist."

"Mia ist wieder da! Genauso klug, stark, süß, sensibel, stur, witzig und wundervoll wie sie es immer war", schreibt die Familie der norwegischen Motorradpilotin auf ihrem Instagram-Profil. Klar ist aber auch, dass noch viele schwierige Momente bevorstehen.

"Mia hat noch einen langen und harten Weg vor sich. Es ist ihr eigener Kampf, aber wir alle feuern sie an und unterstützen sie, so gut wir können, und wir wissen, dass Sie alle das Gleiche tun. Das bedeutet uns so viel! Herzlichen Dank!", bedankt sich die Familie bei den vielen unterstützenden Nachrichten der Fans und Freunde.

Große Erleichterung bei den Kolleginnen aus der WorldWCR

Auch ihre Kolleginnen aus der WorldWCR nahmen die Nachricht mit Freude auf, genau wie viele große Namen aus dem Motorradsport. Die Frauen-Weltmeisterschaft absolvierte in ihrer Debütsaison bereits drei Events. Nach dem Auftakt in Misano ging es in Donington (Großbritannien) und Portimao (Portugal) weiter.

Auch WM-Leaderin Maria Herrera freute sich über die positive Nachricht aus Norwegen

Foto: WorldWCR

Aktuell führt Maria Herrera die Wertung knapp vor Ana Carrasco an. Und auch Sara Sanchez liegt als WM-Dritte noch in Reichweite zur Spitze. Luca Michel, die einzige Teilnehmerin aus Deutschland, ist aktuell auf P11 der WM zu finden. Lena Kemmer aus Österreich ist nach drei von sechs Events 16. der Meisterschaft.

In Cremona (Italien) wird die WorldWCR-Saison fortgesetzt. Die WM-Entscheidung wird dann bei den beiden finalen Events in Estoril (Portugal) und Jerez (Spanien) fallen.