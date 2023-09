Michael Rinaldi: Wechsel zu Honda, in ein Ducati-Team oder in die Moto2-WM?

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi holte sich bei der Superbike-WM in Aragon seinen ersten Sieg in der laufenden WSBK-Saison. Nach dem Sturz von Teamkollege Alvaro Bautista rettete Rinaldi im Samstags-Rennen die Ducati-Ehre, nachdem er sich gegen Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea durchsetzen konnte.

Mit dem Sieg machte Rinaldi Werbung in eigener Sache, denn noch ist unklar, wo der Italiener in der kommenden Saison fährt. Rinaldi wird mit dem Honda-Werksteam in der Superbike-WM in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zu Honda ist aber nur dann möglich, wenn Iker Lecuona von HRC in die MotoGP transferiert wird. Das setzt voraus, dass Marc Marquez oder Joan Mir eine Lücke hinterlässt.

Eine weitere Alternative in der Superbike-WM wäre ein Wechsel zu Motocorsa-Ducati. Dann könnte Rinaldi weiterhin eine Ducati Panigale V4R pilotieren. Motocorsa-Pilot Axel Bassani wird mit Kawasaki in Verbindung gebracht und soll sich mit der für das Kawasaki-Projekt verantwortlichen Provec-Mannschaft bereits einig sein, Nachfolger von Jonathan Rea zu werden.

Rinaldis dritte Option ist ein Wechsel in die Moto2-WM, was auf den ersten Blick etwas seltsam klingt. Rinaldi fuhr in seiner Karriere bisher ausschließlich mit seriennahen Motorrädern und hat keine Erfahrungen mit Prototypen. Dafür kennt Rinaldi die Pirelli-Reifen sehr gut. Pirelli rüstet die Moto2-WM ab der kommenden Saison mit Reifen aus.

Im Rahmen des WSBK-Events in Aragon äußerte sich Rinaldi zu seiner Zukunft. "Nach der Bekanntgabe, dass ich nicht mit Ducati weitermache, erhielt ich viele Anrufe. Es waren richtig tolle Sachen dabei. Einige Teams zeigen Interesse an mir", freut sich Rinaldi.

Bei Honda ist unklar, ob Iker Lecuona 2024 in der WSBK oder MotoGP fährt Foto: Motorsport Images

Doch was wünscht sich Rinaldi für die kommende Saison? "Ich würde gern Teil eines tollten Projekts sein, ein gutes Motorrad fahren und mit einem guten Paket arbeiten. Ich würde gern an der Spitze fahren. Vielleicht aber bietet sich auch eine Herausforderung, die in ein paar Jahren großartige Ergebnisse ermöglicht", deutet er einen Wechsel zu Honda an.

"Ich denke, dass ich meine Zukunft bald bekanntgebe", erklärt der 27-jährige Italiener, der in seiner Karriere fünf WSBK-Rennen für sich entscheiden konnte und in der Saison 2017 die Superstock-1000-Meisterschaft gewann.

Mit Bildmaterial von Ducati.