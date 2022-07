Michael van der Mark: Erster Test mit dem Superbike nach dem Estoril-Sturz

Audio-Player laden

Eineinhalb Monate sind mittlerweile seit dem schweren Sturz von Michael van der Mark beim WSBK-Event in Estoril vergangen. An ein Renn-Comeback ist nach wie vor nicht zu denken, doch bei einem Trackday in Assen konnte Van der Mark zum ersten Mal seit dem verhängnisvollen Sturz im FT1 wieder ein Superbike pilotieren.

"Ich absolvierte mit meiner Trainingsmaschine ein paar Runden bei einem Trackday auf dem TT Circuit Assen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es hat mir gezeigt, wie weit mein Genesungsprozess ist", berichtet Van der Mark, der fünf Stints zu je 20 Minuten absolvierte.

"Dieses Training ist hilfreich und bringt mich meinem Ziel näher, so schnell wie möglich wieder in der Superbike-WM zu fahren, auch wenn es im Moment noch zu zeitig ist, etwas Konkretes zu sagen. Doch ich arbeite daran", verspricht der Niederländer seinen Fans.

Beim bevorstehenden WSBK-Event in Donington wird erneut BMW-Ersatzpilot Ilya Mikhalchik die zweite Werksmaschine pilotieren. Mikhalchik kam bereits beim Saisonauftakt in Aragon und beim vergangenen Event in Misano zum Einsatz.

