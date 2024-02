Mindestgewicht, Drehzahlen etc.: Was sich in der Superbike-WM 2024 ändert

Am Wochenende startet die Superbike-WM im australischen Phillip Island in die Saison 2024. Mit Ducati, Yamaha, Kawasaki, BMW und Honda sind weiterhin fünf Hersteller mit eigenen Werksteams vertreten. Das Format der Serie wurde im Winter in einigen Bereichen angepasst, um die Spannung zu steigern und Chancengleichheit zu verbessern.

Das neue kombinierte Mindestgewicht hat für einige Diskussionen gesorgt. Die Motorräder müssen weiterhin mindestens 168 Kilogramm auf die Waage bringen. Ist ein Fahrer mit Ausrüstung leichter als 80 Kilogramm, dann muss er die Hälfte der Differenz zu dieser Marke an Ballast zuladen.

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) trifft diese Änderung am härtesten. Der kleine Spanier bringt mit Ausrüstung etwa 68 Kilogramm auf die Waage. Ducati hat bestätigt, dass bei den Tests sechs Kilogramm am Motorrad untergebracht wurden, um die neuen Regeln einzuhalten. Somit wiegt Bautistas Ducati in diesem Jahr 174 Kilogramm.

Alvaro Bautista ist aber nicht der einzige Fahrer, der Gewicht zuladen muss. Auch Landsmann Xavi Vierge (Honda) wiegt mit Ausrüstung weniger als 80 Kilogramm und muss deshalb Zusatzgewicht an seiner Honda CBR1000RR-R Fireblade mitführen.

Ducati erhält die Drehzahl vom Saisonauftakt 2023 zurück

Die Drehzahl-Limitierung der Ducati Panigale V4R hat im Vorjahr für Ärger gesorgt. Nach den Seriensiegen von Alvaro Bautista entschieden die Regelverantwortlichen, die Ducati vor den Wochenenden in Barcelona und Imola zu limitieren.

Die Ducati Panigale V4R darf wieder maximal 16.100 U/min erreichen Foto: Ducati

Die Maximal-Drehzahl lag beim Saisonstart bei 16.100 U/min und wurde jeweils um 250 U/min reduziert. Somit durfte der V4-Motor der Panigale am Saisonende nur noch eine Maximal-Drehzahl von 15.600 U/min erreichen.

Die Kawasaki ZX-10RR darf 500 U/min mehr erreichen als vor einem Jahr Foto: Kawasaki

Diese Limitierung wird für die WSBK-Saison 2024 aufgehoben. Ducati darf wieder zur Drehzahl von 16.100 U/min zurückkehren. Und auch Kawasaki darf sich über eine höhere Drehzahl freuen. Die ZX-10RR darf maximal 15.100 U/min erreichen. Dafür wurden einige Motorinnereien angepasst. Yamaha (15.200 U/min), BMW (15.500 U/min) und Honda (15.600 U/min) bleiben bei ihren bisherigen Drehzahlen.

Mehr Freiheiten beim Motor und Änderungen beim Sprit

Um die Chancengleichheit von weniger aktuellen Superbikes zu steigern, haben die Serienverantwortlichen entschieden, ab der Saison 2024 eine gewisse Toleranz beim Gewicht der Kurbelwellen und Ausgleichswellen zu erlauben. Diese Bauteile dürfen 20 Prozent leichter oder schwerer als in der Serie sein.

Um die Geschwindigkeiten zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern, wurde beschlossen, die maximale Spritmenge auf 21 Liter zu begrenzen. Somit müssen die Motoren effizienter mit dem Treibstoff umgehen, was zwangsläufig auch zu einer reduzierten Spitzenleistung führt.

Zudem muss der Treibstoff ab diesem Jahr zu 40 Prozent aus nichtfossilen Quellen stammen. An den Superbikes werden Spritfluss-Messgeräte installiert, um Daten zu sammeln. Der maximale Spritfluss wird laut aktuellem Stand im kommenden Jahr begrenzt, um die Geschwindigkeiten der Superbikes sinnvoll zu limitieren und somit die Sicherheit zu verbessern.

Neue Namen und Überraschungen bei den WSBK-Wintertests

Das Fahrerfeld der Superbike-WM umfasst beim Saisonauftakt 23 Fahrer. Neu hinzugekommen sind Supersport-Weltmeister Nicolo Bulega, der neben Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista im Ducati-Werksteam fährt. Bei den Wintertests überraschte Bulega mit Bestzeiten und Rundenzeiten unter den jeweiligen Rundenrekorden.

Rookie Nicolo Bulega war die große Überraschung der Wintertests Foto: Ducati

"Ich hatte eine gute Vorsaison, denn mein schlechtestes Ergebnis war ein zweiter Platz", freut sich WSBK-Rookie Bulega. "Der zurückliegende Test auf Phillip Island hier war der wichtigste Test für mich, denn ich kam mit gebrauchten Reifen sehr gut zurecht und war schnell."

Andrea Iannone pilotiert bei GoEleven eine Werks-Ducati Foto: Team Go Eleven

Ein weiterer vielversprechender Neuling ist Ex-MotoGP-Pilot Andrea Iannone. Nach der vierjährigen Dopingsperre ist Iannone zurück und erhält im GoEleven-Ducati-Team eine Werksmaschine. Bei den Wintertests mischte Iannone im vorderen Feld mit und überzeugte vor allem beim Renntempo.

Sam Lowes kehrt ins WSBK-Paddock zurück Foto: Dominik Lack

Moto2-Laufsieger Sam Lowes steht ebenfalls vor seinem Debüt in der Superbike-WM. Das WSBK-Paddock kennt Lowes bereits aus seiner Zeit in der Supersport-WM, in der er in der Saison 2013 den Titel holte.

Philipp Öttl sitzt in der neuen Saison auf einer Yamaha R1 Foto: Dominik Lack

Mit Philipp Öttl und Dominique Aegerter sind wie im Vorjahr zwei deutschsprachige Fahrer vertreten. Öttl verlor seinen Platz bei GoEleven-Ducati nach zwei Jahren an Iannone und kam bei GMT94-Yamaha unter. Aegerter steht vor seiner zweiten Saison bei GRT-Yamaha.

Welcher Fahrer geht als Favorit in die WSBK-Saison 2024?

Auf Grund der Teamwechsel von Vize-Champion Toprak Razgatlioglu und Rekord-Champion Jonathan Rea werden die Karten an der Spitze neu gemischt. Razgatlioglu entschied sich für den Wechsel von Yamaha zu BMW. Rea übernahm Razgatlioglus Platz bei Yamaha.

Bringt Toprak Razgatlioglu das BMW-Werksteam an die Spitze? Foto: Dominik Lack

Bei den Wintertests deutete Razgatlioglu an, dass er auch mit der BMW M1000RR sehr schnell ist. Die bisherige Bilanz von BMW nach der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM ist durchwachsen. Doch strukturelle Änderungen beim WSBK-Projekt und Razgatlioglus Verpflichtung sorgen für Optimismus und Zuversicht.

Jonathan Rea konnte noch kein perfektes Gefühl für die Yamaha R1 aufbauen Foto: Dominik Lack

Rea erhoffte sich von seinem Wechsel zu Yamaha die Rückkehr zu alter Stärke. Bei den Wintertests konnte sich der sechsmalige Weltmeister nicht mit Fabelzeiten in Szene setzen. Das Gefühl für die Yamaha R1 ist noch nicht optimal. Ein Sturz beim finalen Test in Australien erschwert die Situation zusätzlich.

Hat sich Alvaro Bautista bei den Tests bewusst zurückgehalten? Foto: Ducati

Die große Frage ist, ob Titelverteidiger Alvaro Bautista auch mit Zusatzgewicht an die Form der zurückliegenden Jahre anknüpfen kann. Teamkollege Bulega rechnet mit Bautista: "Alvaro war auf eine Runde nicht besonders schnell, doch sein Renntempo war immer richtig gut. Er wird mit Sicherheit an der Spitze fahren."

Auch Ducati-Markenkollege Sam Lowes sieht in Alvaro Bautista den Fahrer, den es zu schlagen gibt: "Alvaro Bautista trägt die Nummer 1 auf seinem Motorrad und ist nach wie vor der Favorit."

Superbike-WM im TV: Übertragungen bei ServusTV und Eurosport

Los geht es am Freitag um 1:20 Uhr (MEZ) mit der ersten Trainingssitzung der WSBK-Saison 2024. Das erste Rennen wird am Samstag um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Da der neue Asphalt die Pirelli-Hinterreifen stark beansprucht, haben die Verantwortlichen entschieden, dass die beiden Hauptrennen verkürzt werden und nach spätestens elf Runden ein Pflicht-Boxenstopp fällig wird (zu den Hintergründen).

