"Motivation auf dem Höhepunkt" - Rücktritt für Rea (noch) kein Thema

Im Februar feierte Jonathan Rea seinen 35. Geburtstag. In der Superbike-WM ist der Rekord-Champion einer der Routiniers. Mit der jungen Fahrergeneration kann Rea aber nach wie vor mithalten. Deshalb sieht er das Ende seiner Karriere noch nicht kommen.

An der Motivation mangelt es laut Rea auch vor dem Start der Saison 2022 nicht. "Es ist identisch, ob man den Titel verteidigen möchte oder ob man jemanden besiegen möchte, um den Titel wieder zurückzuholen. Meine Motivation befindet sich auf dem Höhepunkt", stellt der Nordire klar.

Der Rücktritt von Langzeit-Rivale Chaz Davies im September 2021 hat Rea überrascht. "Es war merkwürdig, als Chaz zurücktrat. Er war der größte Rivale in meiner Karriere. Ich wollte zu ihm gehen und ihn fragen, ob sich dieses Gefühl von Saison zu Saison weiter aufbaut oder ob es eines Tages kommt, man aufwacht und sich sagt, dass es reicht", kommentiert der Kawasaki-Pilot.

Jonathan Rea reagierte überrascht auf den Rücktritt von Chaz Davies Foto: LAT

In der WSBK-Saison 2022 startet Rea erstmals seit 2015 wieder mit der Nummer 65. Kann er sich gegen Weltmeister Toprak Razgatlioglu durchsetzen und die Nummer 1 zurückholen? "Ob Toprak der Fahrer ist, den es zu schlagen gilt? Man wäre dumm, gegen ihn zu wetten. Er geht als Favorit in die Saison", bemerkt Rea.

Setzt sich Toprak Razgatlioglu auch 2022 gegen Jonathan Rea durch? Foto: Motorsport Images

Bis dahin hat Razgatlioglu aber noch Arbeit in der Superbike-WM vor sich. "In der Superbike-WM kann man sich nie sicher sein. Toprak ist der Favorit, doch in der Saison 2021 schafften es viele Fahrer auf das Podium - teilweise unerwartet. Ich erwarte eine ähnliche Saison. Die ehemaligen Rookies haben jetzt mehr Erfahrung und bessere Motorräder. Die Hersteller haben mehr Wissen", schaut Rea vorfreudig auf seine 14. Saison in der Superbike-WM.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.