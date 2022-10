MotoAmerica-Meister Jake Gagne: Ein WM-Punkt beim Wildcard-Start

Audio-Player laden

MotoAmerica-Champion Jake Gagne kehrte in Portimao (Portugal) mit einer Wildcard in die Superbike-WM zurück. Der US-Amerikaner bestritt schon 2017 einige Rennen und 2018 mit einer Honda die komplette Saison.

Nun war Gagne mit einer Yamaha seines US-Teams Attack-Performance am Start. Der größte Unterschied betraf die Reifen. In der MotoAmerica wird mit Dunlop gefahren, während in der Superbike-WM Pirelli der Einheitsausrüster ist.

In der Superpole fehlten eineinhalb Sekunden auf die Spitze. Gagne qualifizierte sich als 16. für die sechste Startreihe. Im ersten Hauptrennen verpasste er als 19. die WM-Punkteränge. Im kurzen Superpole-Rennen fuhr Gagne als 16. über die Ziellinie.

Nach einem schlechten Start im zweiten Hauptrennen machte der US-Amerikaner noch Plätze gut und wurde als 15. mit einem WM-Punkt belohnt. "Es war definitiv ein herausforderndes Wochenende", zieht Gagne Bilanz.

"Mit einigen der besten Superbike-Rennfahrer der Welt zusammen zu sein und auf unterschiedlichen Reifen zu fahren, erforderte einige Anpassungen, die Zeit in Anspruch nahmen. Aber wir wurden in jeder einzelnen Session besser und besser."

Auch in Zukunft will Jake Gagne Wildcards in der WM bestreiten Foto: Yamaha

"Sicherlich war es eine große Herausforderung für mich als Fahrer, das Set-up des Motorrads mit den Pirellis zu finden und herauszufinden, wie ich die Pirellis anders fahren muss. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben, alles auf die Reihe zu bekommen."

"Wir haben wirklich viele Dinge über das Motorrad gelernt, die wir auch zu Hause in der MotoAmerica anwenden können. Ich konnte mit einigen dieser Jungs wirklich an meine Grenzen gehen und verschiedene Dinge verstehen, die wir mit dem Motorrad machen können."

"Wenn ich auf das Wochenende zurückblicke, war es ein harter Start am Freitag. Diese Jungs kommen schon seit Jahren hierher, also hatten wir am ersten Tag einen kleinen Rückstand. Aber ich bin froh, dass wir in jeder einzelnen Session Fortschritte gemacht haben."

"Jetzt, wo das Wochenende vorbei ist, würden wir uns wünschen, dass wir mit dem jetzigen Wissen noch einmal von vorne anfangen könnten. Hätten wir mehr Zeit auf der Strecke oder ein weiteres Rennwochenende, könnten wir einfach noch schneller werden."

"Ich muss mich noch einmal bei meinem Team bedanken, das das alles auf die Beine gestellt hat. Wieder im Fahrerlager mit einigen der besten Superbike-Rennfahrer der Welt zu sein, war eine wirklich tolle Erfahrung, und ich hoffe, dass wir das irgendwann wiederholen können."

Im kommenden Jahr wird Gagne wieder in seiner Heimat an den Start gehen und versuchen, den Meistertitel der MotoAmerica zu verteidigen. Außerdem möchte der 30-Jährige weitere Wildcards in der Superbike-WM fahren. Genaue Pläne sind noch nicht bekannt.

Mit Bildmaterial von Yamaha.