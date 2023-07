Motocorsa-Ducati 2024: Großes Interesse aus dem Fahrerlager der MotoGP

Das Motocorsa-Ducati-Team hat noch keine konkreten Pläne für die WSBK-Saison 2024 verkündet. Das italienische Team rund um Lorenzo Mauri würde gern mit Axel Bassani weitermachen und einen zweiten Fahrer an den Start schicken. Doch bisher hat Bassani noch nicht zugestimmt. Der Italiener ist auch bei anderen Team im Gespräch, zum Beispiel bei Honda.

Mit seinen kampfstarken Rennen hat sich Bassani stark in Szene gesetzt. Beim WSBK-Wochenende in Imola sammelte der Lokalmatador viele Führungsrunden und musste sich in Lauf zwei lediglich Toprak Razgatlioglu geschlagen geben. Aktuell ist Bassani WM-Fünfter, damit zweitbester Ducati-Pilot und bester Independent-Fahrer.

"Was 2024 betrifft, warten wir auf die Antwort von Axel und seinem Manager Alberto (Vergani), um auch eine Entscheidung zu treffen", erklärt Motocorsa-Teamchef Lorenzo Mauri bei 'WorldSBK.com'.

Wie lange pokert Axel Bassani noch?

Mauri bestreitet seine vierte Saison mit Bassani. "Wir haben keine Frist gesetzt, uns das mitzuteilen. Ich habe mit Alberto, seinem Manager, gesprochen und ihm gesagt, 'wenn du einen Deal mit jemandem hast, lass es mich wissen'."

Axel Bassani hat noch keinen Vertrag unterschrieben Foto: Motorsport Images

Manager Alberto Vergani ist im WSBK-Paddock ein bekanntes Gesicht. Er kümmert sich neben Bassani auch um die Verträge von Danilo Petrucci und war in der Vergangenheit für Carlos Checa, Marco Melandri und Sandro Cortese tätig.

Motocorsa hat sich in der Superbike-WM mittlerweile etabliert. In der WSBK-Saison 2020 debütierte das Team, das über die Italienische Meisterschaft 2020 in die Superbike-WM kam mit Leandro Mercado. Seit 2021 starte Bassani für das Team.

Fahrer aus dem Fahrerlager der MotoGP klopfen bei Motocorsa an

Für 2024 würde Motocorsa gern auf zwei Fahrer aufstocken. "Mehrere Fahrer klopfen an die Tür unseres Teams. Wahrscheinlich werden wir zwei Motorräder haben, aber zuerst möchte ich verstehen, was Axel machen wird", so Teammanager Mauri.

Laut Motocorsa gibt es eine Reihe potenzieller Interessenten für einen zweiten Platz: "Die meisten dieser Fahrer kommen aus dem Grand-Prix-Paddock, also MotoGP-Fahrer, ehemalige MotoGP-, Moto2- und Moto3-Fahrer. Es ist eine gute Belohnung für die Arbeit, die wir seit acht Jahren geleistet haben."

Aktuell kursiert auch der Name von Andrea Iannone, doch Motocorsa scheint wenig Interesse am MotoGP-Laufsieger zu haben. "Ich glaube nicht, dass Iannone uns in Betracht zieht. In der Presse habe ich gelesen, dass er wahrscheinlich mit Barni, Ducati und GoEleven gesprochen hat", so Mauri.

"Ich kenne Andrea Iannone nicht persönlich. Unsere Philosophie ist es, einen jüngeren Fahrer mit weniger Erfahrung zu haben", erklärt der Motocorsa-Teammanager nach dem Heimrennen in Imola.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.