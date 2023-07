"Motorrad wichtiger geworden" - Fahrer kann in der WSBK weniger bewirken

Mit 16 Siegen in 18 Rennen hat Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista einen fulminanten Start in die WSBK-Saison 2023 hingelegt. Die Titelverteidigung ist für den Spanier nur noch Formsache, sofern er unverletzt bleibt. Für die Fahrer von Yamaha, Kawasaki, BMW und Honda ist es schwieriger geworden, die Ducatis herauszufordern. Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes ist überzeugt, dass der Fahrer in der WSBK, aber auch in der MotoGP, weniger Einfluss hat als früher.

"Im Motorradsport ist das Material jetzt wichtiger als in der Vergangenheit", stellt er fest. "Das ist in der MotoGP auch so. Wenn das Motorrad heutzutage nicht gut funktioniert, dann kann der Fahrer nicht mehr den Unterschied ausmachen. Alles ist so eng beieinander."

"Man sieht es bei Marc (Marquez), aber auch bei Alex Marquez. Im vergangenen Jahr war er beinahe Letzter und jetzt ist er an der Spitze", bemerkt Alex Lowes bezugnehmend auf Alex Marquez' Wechsel von Honda zu Ducati.

"Scott (Redding) hier ist ein weiteres Beispiel. Er kämpfte hier um die Meisterschaft und jetzt gelingt ihm das nicht mehr", vergleicht er Reddings Zeit bei Ducati mit der bei BMW. "Es ist nicht so, dass er es nicht versucht. Andererseits gewinnt Bautista nicht nur wegen dem Motorrad", stellt Lowes klar.

Alex Lowes erlebt mit der unterlegenen Kawasaki schwierige Zeiten Foto: Motorsport Images

"Klar, die Satelliten-Ducatis sind auch schnell. Sie kommen näher an die Spitze heran. Aber man muss das Motorrad richtig fahren und jedes Mal das Maximum aus dem Motorrad herausholen", lobt Lowes die Leistungen von Bautista auf der Ducati.

Lowes kam in der Saison 2014 in die Superbike-WM und fuhr zuerst für das Crescent-Team eine Suzuki GSX-R1000 und wechselte später mit dem Team zu Yamaha. In der Saison 2019 wurde Lowes WM-Dritter und unterschrieb für das Kawasaki-Werksteam.

In den zurückliegenden Jahren musste Lowes einige Male das fehlende Potenzial seines Motorrad überfahren. Doch das ist mittlerweile schwieriger geworden. "Im Vergleich zu der Zeit, in der ich in der Superbike-WM meine ersten Erfahrungen sammelte, ist das Motorrad jetzt wichtiger geworden", bedauert der Brite.

Mit Bildmaterial von Ducati.