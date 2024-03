Motul und Kawasakis Lime Green: Wenn Effektivität auf Emotion trifft

Motul und Kawasaki sind zwei sehr aktive und anerkannte Namen in der Welt des Rennsports, die sich im Jahr 2020 zusammengetan haben, und die im Jahr 2024 ihre Beziehung mit der französischen Marke als aktuellem Offizieller Schmierstoff- und Wartungspartner des Kawasaki Racing Teams in der Superbike-WM verstärkt haben.

Die Speerspitze der Partnerschaft, oder besser gesagt das Juwel in der Krone, ist die Lime Green Edition by Motul 10W-40, ein ganz spezielles Öl für Kawasaki-Straßenmotorräder, das die intensive grüne Farbe der japanischen Marke hat... und nach Limette riecht! In einem Gespräch mit Motorsport.com erklärte Mathieu Jouan, International Product Manager des Projekts, uns dies.

Ein ansprechender Geruch... jenseits des Motorrads

Geruch? Ja, Motul hat schon immer mit Farbe und Geruch gespielt, um dem Benutzer Emotionen zu vermitteln, wie beim 300V mit seiner fluorgelben Farbe und seinem fruchtigen Geruch. Für das Lime Green hat Motul mit einem spezialisierten Parfümhersteller zusammengearbeitet, um diesen lindgrünen Duft zu kreieren, der sowohl für die Mechaniker in der Werkstatt als auch für die Benutzer, die ihn riechen, angenehm ist.

Eine Anekdote, die dies widerspiegelt: Das Ministerium für Gesundheit und Sicherheit Motul dazu zwang, in den ersten Werbungen für Lime Green einen Haftungsausschluss anzubringen, um die Leute daran zu erinnern, dass dieses Öl kein Körperparfüm ist...

Lime Green, das sich auf die Rennfarbe von Kawasaki bezieht, ist ein maßgeschneidertes Öl für 4-Takt-Motoren, das von Motul mit Unterstützung von Kawasaki entwickelt wurde und die Ester-Technologie (eine chemische Verbindung) verwendet. Es bietet zusätzlichen Schutz für den Motor (gegen Zahnradverschleiß) und das Getriebe und unterstützt den Schaltvorgang. Es ist ein Produkt, das eine schnelle Schmierung nach einem Kaltstart bietet und eine längere Lebensdauer garantiert.

Lime Green, vom Labor auf die Straße

Sie fragen sich, wie ein Öl dieses Niveaus entwickelt wird? Mathieu erklärt: "Motul testet das Produkt zunächst im Labor und gibt es dann an Nicht-Rennmotorräder weiter, um alle Werte zu prüfen, die Motorradfahrer benötigen: Leistung und Drehmoment, Verschleißschutz, Betriebstemperatur, Startverhalten oder Leistung bei Hitze und Kälte."

Diese Tests sind in jedem Fall weniger umfassend, oder besser gesagt, "unter anderen Bedingungen als bei den Wettbewerbsprodukten (wie dem bereits erwähnten 300V)", wo unter anderem zahlreiche Streckentests, Feldtests (bis zu einem Jahr) oder Prüfstandstests durchgeführt werden.

Trotz der Partnerschaft zwischen Motul und Kawasaki in der WSBK wird Lime Green nicht im Rennsport eingesetzt, da Rennöle andere Eigenschaften haben und Motul in diesem Bereich tatsächlich die 300V-Vorschriften erfüllt.

Die Zukunft ist grün...

Über Lime Green hinaus will Motul "die Zukunft von Motorrädern mit Verbrennungsmotor mit seiner Reihe nachhaltiger Motorenöle auf Basis der regenerierten Grundöltechnologie sichern". Für diese Öle arbeitet Motul mit einem spezialisierten Unternehmen zusammen, das gebrauchte Motoröle aufbereitet und einem hochtechnologischen Raffinationsprozess unterzieht, der auf den 3Rs basiert: recyceln, wiederverwenden (englisch: reuse), reduzieren.

Diese Kreislaufwirtschaft basiert auf den 3R des Umweltschutzes: Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln. Öle, die eine bessere Leistung erbringen als neue Basisöle, sind eine Win-Win-Situation, sowohl für den Benutzer als auch für den Hersteller.

Und bei Kawasaki? Mathieu überlässt das Rätselraten dem Ende: "Wir arbeiten an neuen Version eines Co-Branding-Produkts". Aber um die Details zu erfahren, müssen wir abwarten...