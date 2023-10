Mysteriöses Ducati-Problem: Zwei Zwischenfälle innerhalb weniger Wochen

Ducati befindet sich unmittelbar vor dem Saisonfinale der Superbike-WM 2023 voll auf Kurs zur Titelverteidigung. Bereits beim vorletzten Event der laufenden WSBK-Saison stellte Ducati vorzeitig den Titel in der Herstellerwertung sicher. Weltmeister Alvaro Bautista benötigt beim Finale in Jerez nur noch zwei Punkte, sofern Herausforderer Toprak Razgatlioglu alle Rennen gewinnt.

Doch komplett reibungslos verlief die Saison zuletzt nicht, auch wenn die Ergebnisse das nicht auf den ersten Blick zeigen. In Magny-Cours rollte Bautista im Samstags-Rennen mit einem Elektronikproblem aus und musste seine Werks-Ducati neu starten (was passiert war).

Ein ähnliches Problem ereilte Teamkollege Michael Rinaldi in Portimao. Die Ducati rollte aus und Rinaldi verlor die Chance, wichtige Punkte für die Meisterschaft einzufahren.

"Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Warnungen", schildert Rinaldi. "Wenn unser Motorrad eine orange Warnung anzeigt, dann weist es auf einen Fehler hin, fährt aber weiter. In diesem Fall sollte man das Motorrad checken."

Michael Ruben Rinaldi hatte in der laufenden Saison einige Male Pech Foto: Motorsport Images

"Wenn das Motorrad ein rotes Signal anzeigt, dann gibt es allerdings ein großes Problem. Das Motorrad könnte Öl verlieren oder einen anderen schweren Fehler verursachen. In meinem Fall wurde ein rotes Signal angezeigt und das Motorrad fuhr nicht mehr", erklärt der Italiener.

"Es ist zuvor noch nie passiert. Wir hatten noch nie dieses Problem", versichert Rinaldi und deutet damit an, dass sein Defekt nicht mit dem von Teamkollege Bautista zu vergleichen war. "Technische Probleme sind nun einmal ein Teil unseres Sports."

Doch was funktionierte nicht an Rinaldis Motorrad? Der Fehler wurde vermutlich vom Ride-by-Wire-System verursacht. "Wir verwenden einen elektronischen Gasgriff. Doch der Gasgriff sendete ein merkwürdiges Signal an die Drosselklappe", verrät Rinaldi.

"Das Motorrad wechselte in einen Sicherheitsmodus, um den Fahrer nicht in Gefahr zu bringen. Denn wenn das Gas fälschlicherweise geöffnet bleib, dann kann das gefährlich werden. Um das zu verhindern, wechselte das Motorrad in den Sicherheitsmodus und schaltete alles ab. Ich gab Vollgas, doch das Motorrad ging aus. Ich schaltete es erneut an, doch das Motorrad verhielt sich seltsam", berichtet Rinaldi, der das Rennen abbrach.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.