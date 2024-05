Neue Aussagen zur Zukunft: Ducati in der WSBK 2025 mit oder ohne Bautista?

Macht Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista weiter oder hängt er seinen Helm nach dem Saisonfinale der WSBK 2024 an den Nagel? Diese Frage ist nach wie vor unbeantwortet. Doch im Vergleich zum Start der Saison hat sich der Wind leicht gedreht.

Nach zwei dominanten Titeln in Folge ging Bautista erneut als klarer Favorit in die neue Saison. Doch obwohl mit Phillip Island und Barcelona zwei absolute Paradestrecken auf dem Plan standen, tat sich der Titelverteidiger schwer. Nach den ersten neun Rennen hat Bautista nur einen Sieg in einem Hauptrennen und einen Sprintsieg auf seinem Konto.

Im Fahrerlager der Superbike-WM zweifelten einige Experten an einer erneuten Vertragsverlängerung mit Ducati, doch im Gespräch mit WorldSBK.com erklärt Bautista, dass er aktuell noch nicht an den Rücktritt denkt.

Hängt Alvaro Bautista noch eine Saison dran?

Für die Entscheidung lässt sich der 39-jährige Spanier noch Zeit und verknüpft seine Wahl mit dem Gefühl, das er auf seinem Ducati-Superbike hat. Macht er also weiter? "Ich weiß es nicht, denn im Moment habe ich nicht das Gefühl zu sagen 'Ich höre auf'. Ich konzentriere mich einfach darauf, das Gefühl wiederzufinden und es zu genießen."

"Ich fühle keinen Druck oder dass es meine Arbeit ist, ich bin einfach entspannt und denke, dass es mein Hobby ist. Ich möchte mein Hobby genießen. In dem Moment, in dem ich morgens aufwache und nicht denke: 'Ich will ein besserer Fahrer werden', höre ich auf. Im Moment will ich besser sein, um das Motorrad zu genießen", erklärt Bautista.

Im vergangenen Jahr gewann Bautista 27 der 36 Rennen. Von einer derartigen Dominanz ist er in diesem Jahr weit entfernt, auch auf Grund der neuen Fahrer und der Teamwechsel einiger Gegner. "In diesem Jahr ist es anders. Die Fahrer haben sich verändert, das Niveau ebenfalls", stellt der Spanier fest.

Nicht so dominant wie im Vorjahr: Alvaro Bautista holte nur zwei Siege aus neun Rennen Foto: Circuitpics.de

WSBK mit 40 Jahren? Warum das Alter keine entscheidende Rolle spielt

Beim Start der WSBK-Saison 2025 wäre Bautista bereits 40 Jahre alt. Doch das Alter schreckt den zweifachen Superbike-Weltmeister offensichtlich nicht ab. "Ich habe die gleiche Motivation und die gleichen Ambitionen. Ich arbeite tagtäglich an mir, um ein noch besserer Fahrer zu werden", beschreibt er.

Alvaro Bautista spürt noch genug Motivation, um weiterzumachen Foto: Motorsport Images

Mehr Zeit für die Familie ein Grund für den Rücktritt?

Seit der Saison 2003 ist Bautista Stammpilot in der Weltmeisterschaft. Seit seinem Debüt in der 125er-WM hat sich der Spanier auch als Mensch entwickelt. Mittlerweile ist Bautista Familienvater. Welche Rolle spielt die Familie bei der Entscheidung über die Zukunft?

"Die Familie ist wichtig, vor allem weil meine Töchter jetzt größer werden und mein Leben, meine Arbeit und die Reisen besser verstehen. Doch ich habe aktuell den Eindruck, dass sie meine Welt ebenfalls sehr genießen", erklärt Bautista. "Es ist toll, den Rennsport genießen zu können und gleichzeitig die Zeit mit ihnen zu verbringen."

Somit steht fest, dass das Alter und die Familie für Bautista bei der Entscheidung über die Zukunft weniger wichtig sind als das Gefühl für die Ducati Panigale V4R. Findet Bautista das Selbstvertrauen zurück, das er im Vorjahr hatte, dann steht einer weiteren Saison nichts im Weg.

Wovon die Entscheidung hauptsächlich abhängt

"Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir bei 85 oder 90 Prozent liegen. Ich fahre weiter Rennen, weil es mir Spaß macht und weil ich mein Bestes gebe, aber im Moment glaube ich nicht, dass wir in Bestform sind, also will ich zunächst einmal dieses Gefühl wiederfinden. Dann werde ich über die Zukunft nachdenken", schildert Bautista.

Superbike-Champion Alvaro Bautista mit seiner Crew Foto: Ducati

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.