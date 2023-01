Neuer FIM-Technikdirektor für die Superbike-WM 2023

Audio-Player laden

Das WSBK-Saisonfinale auf Phillip Island war das letzte Renn-Wochenende, das Scott Smart als Technikdirektor der Superbike-WM begleitete. Laut Informationen von 'GPOne' wird Ludovic Reignier in der kommenden Saison den Posten des FIM-Technikdirektors übernehmen.

Scott Smart wird nachgesagt, dass er einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der Superbike-WM hat. Seit 2014 kümmerte sich der ehemalige Rennfahrer um die seriennahe Meisterschaft und sorgte dafür, dass das Feld enger zusammengebracht wurde.

Die letzte große Herausforderung von Smart war die Einführung der "New Generation Bikes" in der Supersport-WM und die Ausarbeitung einer Balance of Performance. Die Saison 2022 zeigte, dass Smart und sein Team gute Arbeit leisteten, denn die unterschiedlichen Bikes befanden sich auf einem ähnlichen Niveau.

Smart soll bei der FIM eine andere Aufgabe übernehmen. Nachfolger Reignier steigt FIM-intern auf und steht vor einer großen Herausforderung. Ab der WSBK-Saison 2024 soll es ein kombiniertes Mindestgewicht für die Fahrer und Motorrad geben. Die Definition der Regeln wird mit Spannung erwartet.

