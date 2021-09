Neuer Honda-Werksfahrer: Iker Lecuona vor Wechsel in die Superbike-WM

Dass sich Iker Lecuona am Saisonende von Tech-3-KTM verabschieden muss, steht seit einiger Zeit fest. Alternativen waren in der MotoGP rar. Der Spanier selbst sprach von Angeboten aus der Moto2-Klasse, aber er hat schon oft festgehalten, dass er auch in Zukunft auf großen Motorrädern fahren will.

Zuletzt wurde er mit dem Satellitenteam von Yamaha in Verbindung gebracht. Andrea Dovizioso ist dort für 2022 bestätigt. Der zweite Platz ist offen. Lecuona wird aber nicht darauf warten, wie sich Razlan Razali, Wilco Zeelenberg und Johan Stigefelt entscheiden.

Lecuona wird 2022 in die Superbike-WM wechseln. Laut Informationen von 'Motorsport.com' wird er dort neuer Honda-Werksfahrer sein und den Platz von Alvaro Bautista übernehmen. Bautista wechselt bekanntlich zurück zu Ducati.

Nach zwei Jahren mit der neuen Fireblade CBR1000 RR-R vollzieht Honda in der Superbike-WM einen Generationenwechsel. Auch für Leon Haslam wird in der kommenden Saison kein Platz mehr sein. Neben Lecuona, der 21 Jahre alt ist, wird Honda einen zweiten jungen Fahrer platzieren.

Honda vollzieht in der Superbike-WM einen Generationenwechsel Foto: Motorsport Images

Weder Honda noch Lecuona wollten die Einigung auf die künftige Zusammenarbeit offiziell bestätigen. Der Spanier hielt aber fest, dass die Entscheidung für seine Zukunft bereits gefallen ist, er "sehr glücklich" damit ist, aber noch nicht darüber sprechen darf.

"Ich kann über meine Zukunft nicht sprechen. Mein Manager hat an diesem Wochenende noch einige Meetings. Schon in Silverstone hatte er einige Meetings gehabt", sagt Lecuona am Rande des MotoGP-Wochenendes im MotorLand Aragon.

"Ich kann ehrlich gesagt noch nichts sagen, vielleicht nächste Woche. Ich kenne schon meine Zukunft. Es ist noch nicht alles erledigt, aber ich kann sagen, dass ich mit dieser Wahl sehr zufrieden bin. Momentan kann ich nicht mehr dazu sagen. Im nächsten Jahr habe ich neue Ziele."

"Es müssen noch die letzten Details geklärt werden, aber es ist klar, wohin ich gehen werde. Mein Manager kümmert sich darum. Deshalb kann ich nur sagen, dass ich meine Zukunft kenne, aber noch nicht darüber sprechen kann."

Der Vertrag mit Honda soll in den kommenden Tagen unterschrieben werden. Nach zwei Jahren verabschiedet sich Lecuona somit aus der MotoGP. Davor fuhr er seit dem letzten Saisondrittel 2016 in der Moto2-Klasse. Ein zweiter und ein dritter Platz waren seine besten Moto2-Ergebnisse.

