Neuer Vertrag: Danilo Petrucci auch 2025 mit Barni-Ducati in der Superbike-WM

Danilo Petrucci wird eine dritte Saison im privaten Barni-Team in der Superbike-WM an den Start gehen. Nach dem erfolgreichen Wochenende in Portimao haben sich die Italiener auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

In Portugal mischte "Petrux" kräftig in der Spitzengruppe mit. Im Samstagsrennen feierte er als Dritter auf dem Podest. Im Superpole-Rennen wurde es Platz zwei und im zweiten Hauptrennen verpasste der 33-Jährige als Fünfter den Sprung zur Siegerehrung.

Vier Podestplätze hat Petrucci in der laufenden Saison errungen. Der Tiefpunkt war im Frühling ein Motocross-Sturz mit mehreren Verletzungen. Ersatzfahrer Nicolas Spinelli gewann sensationell das Regenrennen in Assen.

Petrucci hat sich eindrucksvoll von seiner Verletzungspause zurückgemeldet. Mit dem Barni-Team verbindet ihn viel, denn 2011 fuhr er im Superstock-1000-Cup und wurde hinter Davide Giugliano Vizemeister. Anschließend ging Petruccis Weg in die MotoGP.

Aktuell und die Zukunft heißen Superbike-WM. Das Ziel ist Petruccis erster Rennsieg in dieser Meisterschaft. "Ich fühle mich hier zu Hause und wollte den Vertrag verlängern", betont der Italiener.

"Barni, seine Familie und sein Team geben alles, damit wir ein konkurrenzfähiges Motorrad haben. Ich bin nicht mehr so jung, aber ich fühle mich immer noch gut. Solange ich in Form bin, will ich nicht daheim bleiben. Barni und ich wollen gemeinsam Erfolge feiern."

Danilo Petrucci im Duell mit WM-Leader Toprak Razgatlioglu Foto: Barni

Petrucci wird auch im kommenden Jahr eine Ducati Panigale V4 R fahren. Barni arbeitet im Hintergrund daran, das Team auf zwei Fahrer zu erweitern. Ob das umgesetzt werden kann und wer der zweite Fahrer sein könnte, ist noch offen.

"Die Verlängerung mit Danilo war immer unsere Priorität", hält Marco Barnabo fest. "Wir kennen seinen Wert und vertrauen seinen Fähigkeiten. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit ihm ein weiteres Jahr weitermachen."

"Unser gemeinsamer Weg hat uns schon großartige Ergebnisse gebracht, so wie in Portimao. Unser Ziel ist es, den Titel der unabhängigen Teams 2024 zu gewinnen und 2025 ein Rennen zu gewinnen. Danke an Danilo für sein Vertrauen in unser Team."

Die aktuellen Chancen auf den Gewinn der Wertung der unabhängigen Teams stehen für Barni sehr gut. Man hat nach Portugal 43 Punkte Vorsprung auf GoEleven-Ducati mit Andrea Iannone.