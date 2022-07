Neuer Vertrag: Philipp Öttl pilotiert auch in der Superbike-WM 2023 eine Ducati

Audio-Player laden

Philipp Öttl wird auch in der WSBK-Saison 2023 für das GoEleven-Team fahren und eine Ducati Panigale V4R pilotieren. Im Rahmen der Superbike-WM in Most verkündete das Team die Vertragsverlängerung mit Öttl.

"Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit dem Team GoEleven", bemerkt Öttl. "Wir passen sehr gut zusammen. In Assen waren wir schon ziemlich nah an der Spitzengruppe dran. Wir hatten in diesem Jahr aber bereits einige Pechsträhnen. Ich bin froh, dass das Team mit mir weitermachen will."

"In dieser Saison geht es darum, zu lernen. Manchmal können wir einen Schritt nach vorne machen und manchmal geht es einen Schritt zurück, aber das ist Teil des Wachstumsprozesses. Wir wissen, dass wir ein gutes Potenzial haben, also bin ich super glücklich, ein weiteres Jahr dabei zu sein", so der Deutsche.

Gute Stimmung im Team: Denis Sacchetti (links) lobt Philipp Öttls Herangehensweise Foto: Team GoEleven

Teammanager Denis Sacchetti hat seinen Fahrer in den zurückliegenden Monaten sowohl privat als auch beruflich zu schätzen gelernt. Die Chemie zwischen Öttl und der GoEleven-Crew stimmt. "Ich glaube, es ist die natürliche Fortsetzung eines Weges, den wir Ende 2021 gemeinsam begonnen haben. Es ist aufregend, dieses Projekt fortzuführen, an das wir sehr stark glauben", kommentiert Sacchetti.

"Er hat ein enormes Potenzial und ich bin sehr froh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es herrscht ein besonderes Gefühl zwischen ihm und dem gesamten Team und wir haben wichtige Ziele, die uns verbinden. Also volle Kraft voraus, jetzt ist die Motivation sehr hoch", so der GoEleven-Teammanager.

