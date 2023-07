Neues Drehzahllimit ab WSBK in Imola: Ducati V4R wird erneut eingebremst

Unmittelbar vor dem WSBK-Wochenende in Imola (Italien) haben die Verantwortlichen der Superbike-WM eine Anpassung der maximalen Drehzahlen vorgenommen. Die Drehzahl der Ducati Panigale V4R wird zum zweiten Mal in diesem Jahr reduziert.

Die Seriensiege von Alvaro Bautista zu Saisonbeginn hatten zur Folge, dass Ducati ab Barcelona mit 15.850 U/min statt der 16.100 U/min vom Saisonbeginn fahren musste. Ab Imola darf das V4-Superbike der Italiener nur noch 15.600 U/min erreichen.

Unterm Strich ist es die dritte Limitierung der Ducati Panigale V4R in der Superbike-WM. Beim Debüt der V4-Ducati in der Saison 2019 wurde die Drehzahl auf 16.350 U/min festgelegt, was bereits damals unterhalb der Maximaldrehzahl der Serienversion (16.500 U/min) lag. Nach drei Rennen musste Ducati zum ersten Mal 250 U/min opfern.

Kawasaki darf die Drehzahl um 250 U/min erhöhen Foto: Gold and Goose

Der Unterschied zur Serienmaschine wuchs über die Jahre durch die drei Anpassungen von 150 U/min auf jetzt 900 U/min an. Die Superbikes von Yamaha, Kawasaki, BMW und Honda dürfen in der WSBK höher drehen als in der Serie.

Kawasaki erhält auf Grund der schwachen Ergebnisse bei den zurückliegenden WSBK-Wochenenden 250 U/min mehr. Bereits in Barcelona wurde die Maximaldrehzahl der Kawasaki erhöht, damals aber auf Grund von Concession-Punkten.

Was Philipp Öttl zur Regelanpassung sagt

Welche Wirkung hat das neue Drehzahllimit auf die Performance? Wird Alvaro Bautista eingebremst? Ducati-Markenkollege Philipp Öttl ist im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' skeptisch: "Es bringt nix. Das bestraft nur alle anderen Ducati-Fahrer, aber nicht Bautista. Ich kann auf einer Geraden nicht so spielerisch an einer Yamaha vorbeifahren."

Philipp Öttl erwartet kein Ende der Siegesserie von Alvaro Bautista Foto: Team Go Eleven

"Irgendwann wird es mit der Übersetzung schwierig", warnt Öttl, der sich ab Imola mit dem neuen Limit abfinden muss. "Wir müssen damit zurechtkommen. Es hilft nichts. Ich hoffe aber nicht, dass sie uns bis zum Jahresende noch einmal 500 U/min wegnehmen."

Die maximalen Drehzahlen der WSBK-Bikes (Stand Imola 2023):

Ducati Panigale V4R: 15.600 U/min

Honda CBR1000RR-R Fireblade: 15.600 U/min

BMW M1000RR: 15.500 U/min

Kawasaki ZX-10RR: 15.100 U/min

Yamaha R1: 14.950 U/min

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.