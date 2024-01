Neues WSBK-Team: Marc VDS präsentiert die Ducati Panigale V4R von Sam Lowes

Das vor allem aus der Moto2-Weltmeisterschaft bekannte Marc-VDS-Team bereichert in diesem Jahr das Feld der Superbike-WM. Sam Lowes kehrt nach vielen Jahren im MotoGP-Paddock ins WSBK-Paddock zurück und wird für Marc VDS eine Ducati Panigale V4R in Werks-Spezifikation pilotieren.

Bei einer pompösen Präsentation im Chateau de Modave in Belgien sah man erstmals die Lackierung des neuen Ducati-WSBK-Teams. Parallel wurden auch die Moto2-Bikes von Tony Arbolino und Filip Salac gezeigt.

Teambesitzer Marc van der Straten freut sich auf das neue Abenteuer: "In der Superbike-WM stehen wir vor einer großen und aufregenden neuen Herausforderung. Obwohl wir erst am Anfang stehen, sind wir sehr gut vorbereitet und werden durch das brillante Talent von Sam Lowes und die technische Qualität von Ducati unterstützt. Wir wissen, dass wir gemeinsam Großes bewirken können."

Teambesitzer Marc van der Straten schafft gute Voraussetzungen für Sam Lowes Foto: Marc VDS Racing Team

Sam Lowes ging von 2009 bis 2013 bereits in der Supersport-WM und kennt somit das WSBK-Paddock. Der ehemalige Supersport-Weltmeister könnte auf seiner Ducati Panigale V4R für einige Überraschungen sorgen, denn der reine Speed des mittlerweile 33-jährigen Briten ist unbestritten.

Sam Lowes will bereits im Rookiejahr um Siege kämpfen

"Ich bin sehr glücklich und stolz, weiterhin mit diesem großartigen Team zu arbeiten und wieder für Marc zu fahren", kommentiert der Zwillingsbruder von WSBK-Laufsieger Alex Lowes. "Es ist eine große neue Herausforderung für mich, nach langer Zeit die Kategorie zu wechseln. Ich bin sehr glücklich und motiviert, damit zu beginnen."

"Ich möchte mich ganz herzlich bei Marc bedanken, dass er mich gebeten hat, der erste Fahrer für sein Team in der WSBK zu sein. Das Motorrad ist wunderschön und es ist ein tolles Gefühl, eine Ducati zu fahren", erklärt Sam Lowes.

"Die Lackierung ist fantastisch und es ist etwas ganz Besonderes, Marc und dieses Team in der WSBK zu vertreten", freut sich der zehnfache Grand-Prix-Laufsieger. "Ich freue mich sehr darauf, mit meinem neuen Teamchef Giovanni zusammenzuarbeiten, um das Motorrad besser zu verstehen. Ich muss einfach das Motorrad, die Reifen und das Format an einem Rennwochenende mit den drei Rennen lernen."

Vor dem Jahreswechsel konnte Lowes die WSBK-Ducati bereits in Jerez testen. Doch die Bedingungen waren alles andere als ideal. Bei den bevorstehenden Tests in Spanien und Portugal kann sich Lowes ein besseres Gefühl erarbeiten, um beim Saisonauftakt Ende Februar gut gerüstet zu sein.

"Das erste Ziel bei den Tests wird sein, das Motorrad zu meinem zu machen und mich wohl zu fühlen. Ich brauche einfach ein paar Runden und Kilometer auf dem Motorrad, um viele Dinge zu verstehen. Aber das wird kommen, und wenn wir heute ein Rennen fahren müssten, denke ich, dass wir gute Arbeit leisten können", zeigt sich Lowes zuversichtlich.

"Das Ziel ist es, an der Spitze zu kämpfen", stellt der WSBK-Neuling klar. "Ich hoffe, dass ich um Podiumsplätze und Siege mitkämpfen und viel lernen kann. Bester Independent-Fahrer zu sein, muss das Ziel sein."

Gute Voraussetzungen für Sam Lowes: Ducati liefert aktuelles Werksmaterial

In der Moto2-WM setzt Marc VDS auf Kalex und ist aus technischer Sicht eines der absoluten Topteams. Auch in der Superbike-WM vertraut das Team von Marc van der Straten auf die aktuelle Benchmark und bezieht von Ducati Werksmaterial.

Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti freut sich über den neuen Partner in der Superbike-WM: "Es ist eine große Freude, dass der Name Ducati zusammen mit der Marc-VDS-Familie glänzt. Ihre drei Weltmeistertitel in der Moto2, ihre hervorragenden Ergebnisse über mehr als ein Jahrzehnt und vor allem ihr Engagement für Spitzenleistungen machen dieses Team zu einem idealen Partner."

"Darüber hinaus freuen wir uns, dass Sam Lowes unsere Ducati Panigale V4R pilotieren wird. Ducati wird alles tun, um ihn dabei zu unterstützen, seine Schnelligkeit und sein Talent unter Beweis zu stellen", erklärt der Ducati-Verantwortliche.

"Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung auch uns weiterbringen wird. Abschließend möchte ich mich bei Marc van der Straten und dem Team für das Vertrauen bedanken, das sie Ducati entgegengebracht haben, um sie bei diesem neuen WSBK-Abenteuer zu begleiten. Ich bin mir sicher, dass es für alle eine aufregende Saison wird", so Marco Zambenedetti.

Im Feld der Superbike-WM 2024 rüstet Ducati sechs Fahrer mit Material aus. Neben den beiden Werkspiloten Alvaro Bautista und Nicolo Bulega pilotieren auch Michael Rinaldi (Motocorsa), Danilo Petrucci (Barni), Andrea Iannone (GoEleven) und Sam Lowes (Marc VDS) eine Panigale V4R. Philipp Öttl hingegen sitzt ab 2024 nicht mehr auf einer Ducati und fährt bei GMT94 eine Yamaha R1 (was Öttl nach dem ersten Yamaha-Test gesagt hat).

Mit Bildmaterial von Marc VDS Racing Team.