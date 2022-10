"Nicht da, wo wir sein sollten" - BMW enttäuscht bei der WSBK in Portimao

Audio-Player laden

Nach dem schwierigen Wochenende in Barcelona war BMW auch bei der Superbike-WM in Portimao nicht besonders erfolgreich. In keinem der drei Rennen schaffte es ein BMW-Pilot in die Top 6. Scott Reddings siebter Platz im finalen Rennen war der Höhepunkt eines durchwachsenen Wochenendes.

"Es war ein schwieriges Wochenende. Von den Ergebnisse her sind wir nicht da, wo wir sein sollten", bilanziert BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers und versucht, die positiven Aspekte zu sehen: "Loris (Baz) und das Bonovo-Team haben ihr Ziel, die Top 10, in allen drei Rennen erreicht, und das war gut."

"Der Sturz von Scott am Samstag war sehr schade. Es war ein kleiner Fahrfehler, der ihn selbst am meisten geärgert hat, aber er hat einfach versucht, seine Position zu verteidigen. Im Superpole-Rennen hatte Scott Probleme mit seinem SCX-Reifen und konnte die Pace nicht halten. Sein siebter Platz im zweiten Hauptrennen war okay, aber der Abstand zur Spitze mit fast einer Sekunde pro Runde ist einfach zu groß", bedauert der BMW-Verantwortliche.

Marc Bongers hatte für Portimao höhere Ziele Foto: BMW Motorrad

Ein kleiner Lichtblick aus BMW-Sicht war Michael van der Marks erstes Top-10-Ergebnis nach dem Comeback. "Für Michael hat es mich sehr gefreut, dass er im Superpole-Rennen von Platz 20 auf Rang acht gefahren ist. Es ist ein Zeichen, dass er wieder auf dem Weg nach vorn ist, und das war schön zu sehen", kommentiert Marc Bongers.

Drei Top-10-Ergebnisse und 14 Punkte für Loris Baz

Loris Baz war in Portimao der BMW-Pilot mit der besten Punkteausbeute. Im ersten Rennen und dem Sprintrennen wurde der Franzose Neunter. Lauf zwei beendete Baz auf der zehnten Position.

"Insgesamt war es ein ziemlich gutes Wochenende, besonders wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, die wir zu Beginn hatten. Ich hoffe nur, dass wir schon bald einmal ein Wochenende ohne Probleme haben, wo wir das ganze Wochenende über normal arbeiten können, ein gutes Set-up finden und das Motorrad verbessern", erklärt er.

Loris Baz beendete alle drei Rennen in den Top 10 Foto: Motorsport Images

"Wir können niemanden dafür verantwortlich machen, wir hatten einfach Pech. Ich denke, die Überseerennen werden ganz anders, da weiß man nie, was einen erwartet. Aber wir haben es in die Top 10 geschafft, was das Ziel ist. Dennoch hoffe ich, dass wir bald in den Top 5 landen können", zeigt sich Baz optimistisch.

Scott Redding fährt nur in einem Rennen in die Punkte

Werkspilot Scott Redding kassierte in Portimao nur magere neun Punkte. "Um ehrlich zu sein, war das Wochenende nicht großartig", fasst der Brite zusammen. "Wir hatten wieder Probleme. Vielleicht nicht so wie in Barcelona, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir sein möchten."

Scott Redding war weit vom Podium entfernt Foto: Motorsport Images

"Unsere Schwäche kostet uns immer noch zu viel Zeit. Da ist nicht viel, das ich tun kann. Die Jungs haben gut gearbeitet, um mir in manchen Bereichen ein besseres Gefühl zu geben, und haben mir in Sachen Lebensdauer der Reifen geholfen, sodass ich zum Schluss raus konstanter sein konnte. Aber ich brauche Performance am Kurvenausgang", betont Redding.

"Im Moment gibt es da noch keine Lösung. Wir haben noch viel Arbeit vor uns und jeder arbeitet wirklich hart. Aber manchmal musst du wirklich tief reingehen, um eine Lösung zu finden, die den Unterschied ausmacht", erklärt Redding und zeigt sich hoffnungsvoll: "Wir werden dort hinkommen. Es braucht nur Zeit."

Kleines Erfolgserlebnis für Vorjahressieger Michael van der Mark

Mit dem achten Platz im Sprintrennen zeigte Michael van der Mark eine beachtliche Leistung. Die beiden Hauptrennen beendete der Niederländer außerhalb der Top 10 auf den Plätzen 14 und 12. "Im Superpole-Rennen hatte ich einen fantastischen Start. Ich habe jede Menge Positionen gutgemacht und habe sofort gespürt, dass ich eine wirklich gute Pace habe", erklärt er.

Michael van der Mark sorgte im Sprintrennen für eine Überraschung Foto: Motorsport Images

"Wir haben uns für den SC0-Reifen entschieden, um über die Distanz zu kommen, und auch weil ich einfach noch mehr Zeit auf dem Bike brauche. Am Ende war das für uns die richtige Wahl. Wir waren im Superpole-Rennen wirklich schnell. Es macht einem das Leben ein bisschen einfacher, wenn man als Achter ins zweite Rennen startet", kommentiert Van der Mark.

Doch im zweiten Rennen lief es aus Reihe drei nicht nach Plan. "Ich hatte einen guten Start, aber wurde in der ersten Runde ein paar Mal in die Zange genommen. Um ehrlich zu sein, hatte ich von Anfang an nicht den besten Grip. Ich habe ein paar Plätze verloren, weil ich nicht an den Jungs vor mir dran bleiben konnte", erklärt er.

"Am Ende hatte ich eine solide Pace. Ich war nicht unglaublich schnell, aber auch nicht langsam. Ich bin es etwas ruhiger angegangen und habe mehr Kilometer gesammelt. Es war gut, das Rennen zu beenden und weitere Punkte zu holen", so der WSBK-Routinier.

Bonovo-Pilot Eugene Laverty absolvierte in Portimao sein finales WSBK-Rennen in Europa und wurde am Samstagabend bei einer Feierlichkeit geehrt. Dabei erhielt der ehemalige Vize-Weltmeister die M1000RR geschenkt, die für den Gaststart bei der IDM in Assen vorgesehen war. Platz 15 in Lauf eins war Lavertys einziges Punkteergebnis in Portimao.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.