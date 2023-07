"Nicht mehr akzeptabel" - WSBK-Kundenteam ärgert sich über Kawasaki

Der sportliche Abstieg von Kawasaki in der Superbike-WM ist offensichtlich. Es kursiert das Gerücht, das Rekord-Weltmeister Jonathan Rea auf Grund der enttäuschenden Performance seiner Kawasaki aktuell versucht, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen und bei Yamaha unterzukommen (zur Meldung). Das wäre für Kawasaki ein herber Verlust, denn ohne Rea sind die einstigen Serien-Weltmeister bestenfalls noch Mittelmaß. Aber auch mit Blick auf die Kundenteams ist die Situation für Kawasaki angespannt.

Manuel Puccetti betreibt seit der Saison 2017 ein Team in der Superbike-WM und setzt dabei auf Material von Kawasaki. Puccetti ermöglichte Toprak Razgatlioglu den Aufstieg in die Superbike-WM und feierte mit dem Türken zwei Siege. Auf Kawasaki ist Puccetti mittlerweile aber nicht mehr gut zu sprechen. Es droht das Ende der Zusammenarbeit in der Superbike-WM.

"Es ist offensichtlich, dass Kawasaki leidet, denn selbst Rea muss kämpfen. Für uns als Kundenteam ist alles noch komplizierter. Wir haben zu kämpfen, um es in die Punkteränge zu schaffen", erklärt Puccetti gegenüber 'GPOne' und fügt hinzu: "Das ist für mich und die Leute, die an dieses Projekt glauben, nicht mehr akzeptabel."

Manuel Puccetti liebäugelt mit einem Wechsel zu BMW oder Ducati Foto: LAT

Ein Markenwechsel wird immer wahrscheinlicher. "Ich ziehe BMW und Ducati in Betracht. Das BMW-Projekt ist ambitioniert. Es wächst, was durch Topraks Verpflichtung deutlich wird. Andererseits ist die Ducati ein Siegerbike", grübelt der Italiener.

"Ich warte auf ein Zeichen von Kawasaki. Vielleicht konzentriere ich mich auch auf die Supersport-WM, doch eigentlich will ich das Superbike-Projekt nicht aufgeben. Ich ziehe Ducati und BMW ernsthaft in Betracht, Yamaha auch", so Puccetti.

"Wir wollen wieder zu alter Stärke finden. Wenn das mit Kawasaki nicht möglich ist, dann werden wir weiterziehen", steigert Puccetti den Druck auf Kawasaki. In der laufenden Saison sammelte das Puccetti-Kawasaki-Team erst einen einzigen WM-Punkt. Tom Sykes zog nach vier Events die Reißleine und löste seinen Vertrag auf. Aber auch Ersatz Tito Rabat tut sich mit der Kawasaki ZX-10RR schwer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.