Nur ein WM-Punkt: Tom Sykes und Puccetti-Kawasaki trennen sich

Das Comeback von Tom Sykes in der Superbike-WM war nicht von Erfolg gekrönt. Der Brite sah an den ersten vier Rennwochenenden 2023 von zwölf Versuchen nur sechsmal die Zielflagge. Und nur einmal sammelte der Weltmeister von 2013 WM-Punkte. Das war ein einzelner Zähler für Platz 15 im zweiten Assen-Hauptrennen.

Nach dem Barcelona-Wochenende zogen Sykes und das Puccetti-Kawasaki-Team die Reißleine. Man gab die Trennung mit sofortiger Wirkung bekannt. "Ich habe damals nicht gezögert, zum Puccetti-Team zu wechseln", sagt Sykes über den vergangenen Herbst.

"Ich wollte helfen, ihr Paket der Kawasaki Ninja ZX-10RR zu verfeinern." Mit einer Rückkehr zu Kawasaki hatte Sykes die Hoffnung, an seine glorreiche Vergangenheit anzuknüpfen. Aber Erfolge waren nie in Reichweite.

Es gab viele technische Probleme, vor allem bei der Elektronik. Bei sechs der zwölf Rennen schied Sykes aus. Fünfmal kam er außerhalb der WM-Punkteränge ins Ziel. Auch beim Tempo war er mit dem Puccetti-Motorrad nicht konkurrenzfähig.

In der Superpole kam Sykes nie über Platz 17 hinaus, obwohl er in seiner Karriere 51 Mal die Poleposition erobert hat. "Ich hoffe, dass meine Daten ihnen helfen werden, damit sie in Zukunft näher an Rennsiege kommen", meint der 37-Jährige abschließend.

Es ist offen, ob und wie die Karriere von Tom Sykes weitergehen wird Foto: Motorsport Images

Auch Teambesitzer Manuel Puccetti äußert sich diplomatisch: "Wir fühlten uns geehrt, dass Tom zu Beginn der Saison zu uns gestoßen ist. Als ehemaliger Weltmeister und mehrfacher Rennsieger hat sein Wissen unser Verständnis für die Ninja auf eine neue Ebene gehoben."

"Jetzt verlässt er uns. Wir danken ihm für sein Wissen und dafür, dass er so viele Informationen mit uns geteilt hat." Wer ab dem kommenden Rennwochenende in Misano, das Anfang Juni stattfindet, auf der Puccetti-Kawasaki sitzen wird, ist offen.

Auch ob und wie die Karriere von Sykes weitergehen wird, ist momentan nicht bekannt. Nach seinem BMW-Aus Ende 2021 fuhr er im vergangenen Jahr eine MCE-Ducati in der Britischen Superbike-Meisterschaft. Er beendete die Saison mit zwei Siegen (beide in Donington) als Zwölfter.

Update: Wenig später hat BMW bekannt gegeben, dass man Sykes verpflichtet hat. Er wird Michael van der Mark vertreten, bis der Niederländer von seiner Beinverletzung genesen ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.