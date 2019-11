Offiziell: Markus Reiterberger startet mit BMW beim EWC-Lauf in Sepang

Markus Reiterberger wird zusammen mit Kenny Foray und Ilya Mikhalchik beim 8-Stunden-Rennen von Sepang starten. Er wird für das BMW-Werksteam von Werner Daemen antreten. Das Rennen findet am 14. Dezember statt.

Reiterberger sprach bereits beim WSBK-Saisonfinale in Katar mit 'Motorsport.com' über die Chancen im Langstrecken-Sport (zum Beitrag). BMW bestätigte nun offiziell, dass der Obinger zum Aufgebot gehören wird.

Beim EWC-Saisonauftakt in Le Castellet feierte BMW mit Platz drei einen sehr erfolgreichen Einstand und demonstrierte das Potenzial der neuen S1000RR im Langstrecken-Trimm.

Markus Reiterberger bedankt sich für die Nominierung

"Ich möchte mich bei Werner und dem Team für die Gelegenheit bedanken, in Sepang an den Start zu gehen", kommentiert Reiterberger. "Ich freue mich schon sehr auf Sepang. Es ist eine klasse Strecke, und 2016 war ich dort auf dem Weg zu meinem besten Ergebnis in der Superbike-WM."

Markus Reiterberger muss sich an andere Reifen und eine andere Abstimmung gewöhnen Foto: LAT

"Ich lag bis kurz vor Schluss auf dem sicheren vierten Platz, schied dann aber wegen eines Defekts aus. Von daher verbinde ich besondere Erinnerungen mit Sepang. Die Strecke bietet viel Grip. Ich denke, dass wir mit unserem Bike dort sehr gut aufgestellt sind. Ich habe zwei starke Teamkollegen, und gemeinsam werden wir alles geben, um ein Top-Ergebnis zu holen", so Reiterberger.

Nach dem Aus in der Superbike-WM ist die Langstrecken-WM eine gute Alternative, um im Gespräch zu bleiben. Es ist nicht Reiterbergers erster Ausflug in den Langstrecken-Sport. Schon in der Vergangenheit startete der dreimalige IDM-Champion im Endurance-Sport. Er schrieb Geschichte, als er 2014 mit einer Stockmaschine in Oschersleben die Pole-Position sicherstellte.

Wiedersehen mit alten Bekannten

"Wir freuen uns, Markus im BMW-Werksteam in Sepang an Bord zu haben", bemerkt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Wir sind zuversichtlich, dass Markus in der Zusammenarbeit mit seinen Teamkollegen Kenny und Ilya mit seiner großen Erfahrung in Sachen RR und Langstrecke sowie seiner Streckenkenntnis seinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir in Sepang gute Ergebnisse holen."

"Dazu kommt, dass er das Team um Werner Daemen bestens kennt, und dies wird ein weiterer Vorteil sein. Das Rennen in Sepang ist sehr stark besetzt, da es zur Qualifikation für das 8-Stunden-Rennen in Suzuka dient. Mit diesem schnellen und erfahrenen Trio sind wir dafür bestens aufgestellt", so Bongers.

Werner Daemen hofft, dass Reiterberger den Unterschied ausmacht

"2016 war Markus unheimlich schnell in Sepang", erinnert sich Teamchef Werner Daemen. "Damals ist er dort in der Superbike-WM fast auf das Podium gefahren. Vielleicht kann er ja damit den Unterschied machen."

Mentor Werner Daemen mit Schützling Markus Reiterberger Foto: GP-Fever.de

"Wir haben uns beim Finale der Spanischen Superbike-Meisterschaft in Jerez de la Frontera schon auf den nächsten Einsatz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft vorbereitet, bezüglich der Abstimmung des Motorrads und der Dunlop-Reifen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Bike gut mitfahren können. Vielleicht spielt ja auch das Glück wieder mit, so wie in Le Castellet", spielt er das Wetterchaos beim Saisonauftakt an.

In der Woche vor dem 8-Stunden-Rennen wird das Team die Vorbereitungsarbeit mit einem weiteren Test in Sepang fortsetzen.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.