Offiziell: Ten-Kate-Yamaha macht in der WSBK-Saison 2020 mit Loris Baz weiter

Loris Baz startet auch in der WSBK-Saison 2020 für das holländische Ten-Kate-Team. Bereits seit der Rückkehr des Traditionsteams im Juni war klar, dass Baz auch für 2020 gesetzt ist. Nun folgte die offizielle Bestätigung des Teams. Wie in der abgelaufenen Saison wird Baz eine Yamaha R1 pilotieren. Ten Kate setzt auf 2020er-Material.

"Ich freue mich sehr darauf, denn 2019 war eine besondere Saison. Wir haben einiges erreicht. Gleichzeitig war es auch schwierig. Es war nicht einfach, das Motorrad an den Rennwochenenden zu lernen. Wir hatten nur zwei Testtage und mussten viele Dinge testen", blickt Baz zurück.

"Ich bin mir sicher, dass wir das Motorrad verbessern können, damit wir in der neuen Saison an jedem Wochenende vorne mitmischen können. Ich weiß, dass sich das Team extrem freut. 2020 wird sicher eine spannende Saison mit dem Ten-Kate-Yamaha-Team", so der Franzose.

Ten Kate zählt in der Superbike-WM zu den Teams mit der größten Erfahrung. Die Mannschaft rund um Ronald und Gerrit ten Kate blickt auf einen WM-Titel, 42 Siege und 85 Podestplätze zurück. Unklar ist weiterhin, ob das Team ein zweites Motorrad einsetzt. Sandro Cortese rechnet sich Chancen auf einen Platz im Team aus.

