Order of the British Empire: Besondere Auszeichnung für Jonathan Rea

Audio-Player laden

Der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea hat seiner beeindruckenden Sammlung von Trophäen eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung hinzugefügt, nachdem er an einer Zeremonie am Buckingham Place in London teilgenommen hat, um den Order of the British Empire (OBE) von The Princess Royal entgegenzunehmen.

Nachdem er bereits zuvor für seine sportlichen Leistungen mit der Auszeichnung "Member of the British Empire" geehrt wurde, ist der OBE eine weitere öffentliche Anerkennung für seinen nachgewiesenen und anhaltenden Erfolg und seinen Beitrag zum Motorradrennsport durch das vielschichtige Ehrensystem des Vereinigten Königreichs.

"Ich fühle mich geehrt, erneut auf dieser Ebene für meine Leistungen und meinen Beitrag zum Motorradsport anerkannt zu werden. Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, als ich meinen MBE von Prinz William im Palast entgegennahm, aber einen OBE von der königlichen Prinzessin zu erhalten und unter so vielen erstaunlichen Namen und Legenden zu sein, die ebenfalls einen OBE erhalten haben, übersteigt alles, was ich mir hätte vorstellen können."

Der Nordirländer nahm an der Zeremonie im prestigeträchtigen Blue Drawing Room des Buckingham Palace zusammen mit seiner Frau Tatia, seiner Schwester Chloe und seinem Bruder Richard teil, die alle anwesend waren, um ihre Unterstützung zu zeigen und diese bemerkenswerte Leistung zu feiern.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.