Philipp Öttl am Freitag auf P3: Erster Schritt zum WSBK-Vertrag für 2024?

Lediglich 0,130 Sekunden trennten Philipp Öttl beim Trainingsauftakt der Superbike-WM in Donington von der Freitags-Bestzeit. Öttl beendete das FT1 am Freitagvormittag (zum FT1-Bericht) auf der dritten Position und wurde im verregneten zweiten Training (zum FT2-Bericht) nicht von P3 verdrängt. Mit dem starken Auftakt in England machte Öttl Werbung in eigener Sache. Sein Vertrag bei GoEleven-Ducati läuft am Jahresende aus.

"Der Kurs ist fantastisch", lobt Öttl den neuen Asphalt in Donington. "Es gibt im Vergleich zum Vorjahr keine Bodenwellen und der Grip ist sehr gut. Leider konnten wir nicht viele Runden drehen. Doch ich fühlte mich im FT1 von Beginn an wohl", berichtet der Ducati-Pilot.

Nach einigen schwierigen Rennwochenenden ist Öttl optimistisch, denn ein neues Teil an seiner Ducati Panigale V4R scheint die Lösung für die Probleme zu sein, die ihn zuletzt einbremsten. Seit Misano verwendet das GoEleven-Team im Bereich der Schwinge ein Ducati-Update.

Neues Ducati-Bauteil beschert Philipp Öttl ein besseres Gefühl

"In Misano bekamen wir von Ducati ein Teil, das mir geholfen hat. In Assen und in Barcelona kämpfte ich sehr stark mit der Haftung in maximaler Schräglage. Selbst beim Test in Misano fanden wir keine richtige Lösung für das Problem. Doch seit dem Rennwochenende in Misano haben wir die Lösung", freut sich Öttl.

"Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich Ergebnisse liefern muss. Jetzt habe ich auch das Paket, um das zu zeigen", gibt sich der Deutsche selbstbewusst. Doch was ist in Donington drin? "Natürlich wäre ein Podium hilfreich. Doch man muss realistisch sein. Top-10-Ergebnisse und Top-5-Ergebnisse sind das, was das Team erwartet und was auch ich erwarte. Man muss aber auch bedenken, dass das Niveau sehr hoch ist in dieser Meisterschaft."

Gute Superpole als Voraussetzung: Philipp Öttl will in die Top 9

Durch den Nieselregen am Freitag haben die Fahrer und Teams kaum Erfahrungswerte sammeln können. Würde Öttl gern im Nassen fahren? "Ich bevorzuge ein Trockenrennen. Aktuell sieht es auch danach aus, als ob es trocken wird. Ich kann es aber ohnehin nicht beeinflussen", bemerkt er.

Philipp Öttl hofft mit Blick auf die Superpole auf eine freie Runde ohne gelbe Flaggen Foto: Motorsport Images

Den Grundstein für erfolgreiche Rennen muss Öttl am Samstagvormittag in der Superpole legen. "Es ist wichtig, im Qualifying in die Top 9 zu fahren", ist sich Öttl bewusst. "Niemand konnte heute viele Informationen sammeln. Wir verfügen über ein gutes Paket, auf das wir uns verlassen können. Unsere Basis ist gut."

Wegweisende Phase der Saison: Bleibt Philipp Öttl bei GoEleven?

Für viele Fahrer ist die jetzige Phase der Saison wegweisend. Auch für Öttl, der in diesem Jahr seine zweite Saison in der Superbike-WM bestreitet. "Ich brauche im Moment wirklich gute Ergebnisse. Damit meine ich die Top 8. Das ist es, was wir brauchen", bemerkt Öttl.

Darf Philipp Öttl ein drittes Jahr für das GoEleven-Ducati-Team fahren? Foto: Team Go Eleven

"Zu Beginn der Saison haben wir das bereits hinbekommen. Ich muss derartige Ergebnisse erreichen, um zu zeigen, dass ich ein guter Fahrer bin, der eine Ducati verdient", erklärt der deutsche WSBK-Pilot.

"Eine Ducati ist ein sehr begehrenswertes Motorrad. Auch mein Team ist richtig gut. Ich fühle mich sehr wohl und erhalte eine sehr gute Unterstützung. Ich bin happy im Team und würde gern bleiben. Doch auch viele andere Fahrer wollen in dieses Team", ist sich Öttl bewusst.

