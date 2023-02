Pirelli 2023: SCQ für jedermann, neuer SC0-Vorderreifen für die WSBK

Audio-Player laden

Pirelli rüstet die Superbike-WM auch in der Saison 2023 mit Einheitsreifen aus. Obwohl der Hersteller aus Mailand keine Konkurrenz fürchten muss, steht die Entwicklung nicht still.

Für die neue Saison hat Pirelli einige spannende Entwicklungen angekündigt und wird die Erfahrungen aus der Superbike-WM auch den Fahrern von Amateurmeisterschaften und Trackdays zugänglich machen.

So können Pirelli-Kunden erstmals die Qualifying-Reifen (SCQ) erwerben, um diese bei Trackdays einzusetzen. Der SCQ-Reifen wurde in den vergangenen Monaten intensiv entwickelt und steht jetzt vor seinem Verkaufsstart. Für die Superbike-WM hat Pirelli eine neue weiche Vorderreifen-Option entwickelt. Erstmals wird die SC0-Mischung auch für vorn angeboten.

"Dieses Jahr sind wir in mehreren Kategorien mit Innovationen am Start: Schwerpunkt unserer Entwicklung ist die Superbike-Kategorie. Hier in der Königsklasse führen wir zum ersten Mal eine Vorderradlösung in der weichen SC0-Mischung ein", erklärt Giorgio Barbier, der Motorsport-Direktor von Pirelli.

Von SCQ bis SC3: Pirelli variiert die Reifenauswahl von Strecke zu Strecke Foto: Pirelli

"Gleichzeitig setzen wir die Arbeit am extraweichen SCQ-Hinterreifen fort. Dieser wurde nun offiziell in das Sortiment aufgenommen und ist somit auch für jedermann auf dem Markt erhältlich", berichtet der Pirelli-Verantwortliche.

Das Big-Size-Format, das sich in der Superbike-WM durchgesetzt hat, wird Schritt für Schritt auch auf die kleinen Klassen übertragen. "Was die anderen Klassen anbelangt, so werden wir in der Supersport-Klasse die bisher verwendete Vorderradgröße 120/70 durch das neue, größere Format 125/70 ergänzen, welches bereits in der Superbike-Klasse erhältlich ist", erklärt Giorgio Barbier.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine Rolle. "Bei der Supersport-300-WM kommt ab dem Rennen in Misano ein neues Benchmark-Set zum Einsatz, das erneuerbare Materialien in den Reifen verwendet. Dabei bleibt unser Ziel immer dasselbe: Wir wollen unsere Reifen Jahr für Jahr verbessern, um dieses Know-how dann in Produkte für die Straße einfließen zu lassen", so der Pirelli-Manager.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.