Pirelli: Ab 2020 fahren auch die Supersport-Klassen mit Slick-Reifen

Pirelli hat den 2020 auslaufenden Vertrag mit der Dorna um drei Jahre verlängert. Damit steuert die seit 2004 laufende Zusammenarbeit auf das 20-jährige Jubiläum zu. Im Rahmen der Vertragsverlängerung wurden einige interessante Änderungen für die Zukunft bekanntgegeben. Die größte Revolution ist das Aus der profilierten Reifen in den Supersport-Klassen.

Ab der Saison 2020 werden erstmals auch die 600er und 300er mit Slicks fahren. "Ab dem nächsten Jahr erwarten wir mit der Umstellung auf Slicks für alle Klassen weitere deutliche Leistungssteigerungen", kommentiert Giorgio Barbier, der Direktor für die Motorradsport-Aktivitäten bei Pirelli.

"Insbesondere die Supersport-WM wird sicherlich von den Änderungen im Vorderradprofil, den Mischungen und der Struktur profitieren, während die neuen Hinterreifen in 190/60 diese Klasse der Leistung von früheren Superbikes näherbringen wird", bemerkt Barbier.

"Was die Superport 300 betrifft, so wird die Verwendung von Slick-Reifen dazu beitragen, dass bei kälteren morgendlichen Einsätzen weniger 'aufreißen' auftreten wird. Dafür sorgt die spezielle SC2-Mischung für den Hinterreifen, die alternativ zur SC1-Mischung verfügbar ist", erklärt der Pirelli-Verantwortliche.

In der Superbike-WM haben sich im Vorjahr die sogenannten Big-Size-Formate durchgesetzt. Vorne kommen 125/70er-Reifen zum Einsatz und hinten haben die Reifen das Format 200/65. Diese Reifen kamen bisher exklusiv in der WSBK zum Einsatz, sollen in Zukunft aber auch in nationalen Serien erhältlich sein.

Mit Bildmaterial von LAT.