Pirelli in Indonesien: Weichere Reifen ein Vorteil für Yamaha und Kawasaki?

Audio-Player laden

WSBK-Reifenlieferant Pirelli bringt deutlich weichere Mischungen zum zweiten Event nach Mandalika (Indonesien). Mussten die Fahrer in Australien noch mit den SC1-Reifen die Hauptrennen bestreiten, so können sie in Indonesien auf die beliebte SCX-Mischung zurückgreifen. In der Superpole und im Superpole-Rennen können sogar die SCQ-Reifen verwendet werden.

Verglichen mit dem WSBK-Event in Mandalika im Herbst 2022 hat Pirelli das Reifenaufgebot angepasst. Die SC1-Mischung wird nicht mehr angeboten. Die SC0-Mischung ist die härteste der drei Reifenoptionen.

Es hat sich herausgestellt, dass der neue Asphalt nicht so reifenmordend ist wie der alte Belag. Es werden hohe Temperaturen erwartet. Deshalb sind die weicheren Reifenmischungen besser geeignet.

Pirelli-Rennsportchef Giorgio Barbier kommentiert: "Der SC1 wurde praktisch nicht verwendet, weil die Asphalttemperaturen so hoch waren. Bei diesen Bedingungen bot der Reifen nicht den Grip, den der SC0 bereitstellte. Deshalb war er die Wahl für die Rennen. In diesem Jahr stellen wir den SC0, den SCX und den SCQ bereit."

Für Kawasaki und Yamaha ist das geänderte Reifenaufgebot eine gute Nachricht. Mit den härteren Mischungen können die Superbikes der Gegner von WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) nicht die nötige Haftung aufbauen. Vor allem Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hatte mit der harten SC1-Mischung in Australien stark zu kämpfen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.