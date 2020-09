Puccetti-Kawasaki 2021: Toprak Razgatlioglus Nachfolger wirft hin

Vor einem Jahr jubelte das Puccetti-Kawasaki-Team beim Renn-Wochenende in Magny-Cours (Frankreich) über die Siege von Toprak Razgatlioglu. Ein Jahr später steht fest, dass das Team von Manuel Puccetti einen Nachfolger für Razgatlioglus Nachfolger suchen muss, denn Xavi Fores wird das Team am Ende der Saison verlassen.

"In der kommenden WSBK-Saison werde ich nicht mit dem Puccetti-Team weitermachen", verkündet Fores, der im vergangenen Jahr in die Superbike-WM zurückkehrte und große Erwartungen hatte an die Zusammenarbeit mit dem Puccetti-Kawasaki-Team.

Doch die bisherigen Ergebnisse waren enttäuschend. Aktuell ist der Spanier nur 15. der Fahrerwertung. In keinem Rennen mischte Fores an der Spitze mit. Er schaffte es bisher nur ein Mal in die Top 10.

"Es ist schade, dass das Projekt nicht die erwarteten Erfolge erzielen konnte. Sie erwarteten mehr von mir und ich erwartete mehr von ihnen", kommentiert Fores. "Ich möchte der kompletten Crew für ihre Bemühungen danken und ihnen für die Zukunft das Beste wünschen. In den kommenden Wochen werden meine Planungen konkreter werden. Die laufende Saison möchte ich bestmöglich abschließen."

