Razgatlioglu in Barcelona wie Rossi 2009: "Ein unglaubliches Manöver"

Das Superpole-Rennen der Superbike-WM in Barcelona wurde heute in der letzten Kurve entschieden (zum Rennbericht). BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu setzte zu einem riskanten Manöver an und weckte mit seiner Attacke gegen Weltmeister Alvaro Bautista Erinnerungen an das MotoGP-Duell zwischen Valentino Rossi und Jorge Lorenzo.

"Es ist wirklich nicht einfach, auf diesem Kurs in der letzten Kurve zu attackieren. Mit der 1000er ist man an dieser Stelle sehr schnell", bemerkt Razgatlioglu, der das Manöver zu den besten Manövern seiner WSBK-Karriere zählt.

Nach dem Sieg am Samstag war Razgatlioglu motiviert, auch das Sprintrennen zu gewinnen. Doch zu Beginn der letzten Runde übernahm Bautista die Führung und verteidigte diese. An den potenziellen Überholpunkten in Kurve 5 und Kurve 10 war Razgatlioglu nicht in Schlagdistanz zur Ducati mit der Nummer 1.

"Da Bautista gut aus den Kurven davor beschleunigte, war ich nicht nah genug dran für eine Attacke. Dann überlegte ich mir, dass ich es in der letzten Kurve probiere. Dafür musste ich sehr nah an ihm dran sein", berichtet Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu kam knapp vor Andrea Iannone und Alvaro Bautista über die Linie Foto: Motorsport Images

MotoGP 2009: Jorge Lorenzo verliert den Sieg in der letzten Kurve Foto: Motorsport Images

BMW mit Toprak Razgatlioglu deutlich stärker als erwartet

In Barcelona sammelte Razgatlioglu deutlich mehr Punkte als erwartet. Der Kurs war in der Vergangenheit kein gutes Pflaster für BMW. Und auch Razgatlioglu kann hier seine Stärken normalerweise nicht gut ausspielen.

Toprak Razgatlioglu überraschte sich selbst und die BMW-Verantwortlichen Foto: WorldSBK.com

Alvaro Bautista wusste, dass Toprak Razgatlioglu attackiert

Weltmeister Bautista befand sich im Sprint auf Kurs zum ersten Saisonsieg, musste dann aber doch bis zum zweiten Hauptrennen warten. Doch die Formkurve des Spaniers zeigt nach oben. Im Sprintrennen verbesserte sich das Selbstvertrauen des Titelverteidigers.

Erster Saisonsieg: Alvaro Bautista musste sich bis zum Nachmittag gedulden Foto: Ducati

"Wenn ich innen bis an den Randstein gefahren wäre, dass wäre er über den Randstein gefahren. Ich bog in die Kurve ein. Er traf die Kurve nicht und wollte einfach nur an mir vorbei. Ich war neben der Ideallinie. Der Grip war sehr gering", beschreibt Bautista, der beim Sprint zur Ziellinie die zweite Position an Andrea Iannone verlor und Dritter wurde.

Welche Rolle Toprak Razgatlioglus Training spielt

Auch BMW-Markenkollege Scott Redding staunte nicht schlecht, als er sich nach dem Rennen die Bilder anschaute. "Cooles Manöver", lobt Redding im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

Scott Redding bescheinigt Toprak Razgatlioglu ein besonderes Talent Foto: Motorsport Images

"Er versucht es und zieht es auch durch. So etwas macht er drei Mal die Woche, wenn sie in der Türkei zusammen trainieren", macht Redding das Training von Razgatlioglu mit seinen türkischen Kollegen auf Kenan Sofuoglus Strecke verantwortlich.

"Einige von uns haben diesen Luxus nicht und können nicht vor der Haustür auf einer Kartstrecke trainieren. Er nutzt es zu seinem Vorteil. Heute hat es sich für ihn ausgezahlt. Ich ziehe meinen Hut", so Redding.

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.