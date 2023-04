Razgatlioglu nur auf P10: Schrecksekunde mit Krokodil und großer Rückstand

Toprak Razgatlioglu erlebte bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) einen enttäuschenden Freitag. Der Yamaha-Werkspilot fand sich nach dem FT2 (zum Trainingsbericht) auf der zehnten Position der Wertung wieder.

Seine Yamaha-Markenkollegen Dominique Aegerter, Remy Gardner und Andrea Locatelli waren schneller. Zudem präsentierte sich Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) erneut in Topform und holte in beiden Trainings die Bestzeit.

Die Rückkehr zum Superbike bereitete Razgatlioglu Schwierigkeiten, nachdem er zuletzt zwei Tage lang die MotoGP-Yamaha testete. "Es war wirklich schwierig. Die Umstellung fiel mir in der ersten Session überhaupt nicht leicht", gesteht der Yamaha-Pilot.

"Ich fand hier keine gute Abstimmung. Auch in der zweiten Session wurde es nicht besser. Ich fuhr 1:35.1 und hatte das Gefühl, dass das bereits am Limit war. In einigen Kurven waren der Kurveneingang und auch der Kurvenausgang schlecht", berichtet Razgatlioglu.

Alarmsignal für Toprak Razgatlioglu: Langsamer als vor einem Jahr

"Das Motorrad hatte kein gutes Turning. Hoffentlich finden wir morgen mehr Grip. Doch im Moment sieht es richtig schlecht aus", erklärt der Ex-Champion. "Vor einem Jahr fuhr ich bereits in der ersten Session 1:34.6. Normalerweise bin ich ziemlich stark, doch bisher waren wir in diesem Jahr noch nicht schneller als im Vorjahr."

Toprak Razgatlioglu war nur viertbester Yamaha-Pilot Foto: Yamaha

"Das ist nicht gut. Es sieht so aus, als hätten wir das Motorrad nicht verbessert", grübelt der Yamaha-Pilot, der am Freitag 0,787 Sekunden Rückstand hatte. "Wir haben im Moment viele Probleme. Es fällt mir nicht leicht, das Motorrad zu fahren", so Razgatlioglu.

Erstaunlich war, dass das unerfahrene GRT-Duo vor den Werkspiloten landete. Die beiden Rookies Aegerter und Gardner fuhren in die Top 5. "Der Fahrstil von Domi passt gut zu dieser Strecke. Er ist auf dieser Strecke immer sehr stark und fuhr eine gute Rundenzeit. Ich denke, dass die anderen Fahrer ein besseres Gefühl haben", kommentiert Razgatlioglu und stellt klar: "Ich fahre nicht wie Toprak."

Aufblasbares Krokodil kreuzt die Linie und sorgt für Abbruch

Für eine Schrecksekunde sorgte im FT2 ein aufblasbares Krokodil, das durch den Wind über die Strecke flog. Razgatlioglu befand sich in einem schnellen Abschnitt, als der Übeltäter die Strecke kreuzte. Die Session wurde unterbrochen.

"Ich war wirklich verängstigt", gesteht Razgatlioglu. "Wir sind an dieser Stelle sehr schnell. Ich sah nur etwas Grünes. Ich wusste nicht, ob es ein Plastikteil ist oder etwas anderes. Das hat mich wirklich verängstigt. Zum Glück ist niemand gestürzt."

