Razgatlioglu über Ducati-Werksduo: Bulega der Grund für Bautistas Probleme

Die laufende WSBK-Saison verläuft für die Weltmeister-Mannschaft der beiden zurückliegenden Jahre nicht nach Plan. Das erfolgsverwöhnte Ducati-Werksteam konnte lediglich 3 der bisherigen 21 Rennen für sich entscheiden.

Im Vorjahr gewann Alvaro Bautista im Alleingang drei Viertel aller Rennen. Bei BMW zeigt sich ein komplett anderes Bild: Überflieger Toprak Razgatlioglu hat kurz nach der Saison-Halbzeit bereits 15 Siege auf seinem Konto, mehr als in seiner Weltmeister-Saison 2021.

Aber warum tut sich Weltmeister Alvaro Bautista deutlich schwerer als in den beiden zurückliegenden Jahren? "Das Gewicht spielt sicher eine Rolle", vermutet Toprak Razgatlioglu. "Sein Motorrad ist ein bisschen schwerer als im vergangenen Jahr."

Toprak Razgatlioglu hat eine Theorie, warum Weltmeister Alvaro Bautista in diesem Jahr schwächelt Foto: BMW Motorrad

"Aber es liegt auch an seinem Teamkollegen, der sehr stark ist und sich schnell anpassen konnte", vermutet Razgatlioglu und lobt das WSBK-Debüt von Nicolo Bulega: "Er fährt richtig gut und kämpft immer ums Podium."

Toprak Razgatlioglu: Nicolo Bulega hat Alvaro Bautista mental "zerstört"

Laut Razgatlioglu wirken sich Bulegas konstant gute Ergebnisse auf Bautistas Psyche aus: "Er hat ihn ein bisschen zerstört. Das ist meine Einschätzung. Ich schiebe es auf den Teamkollegen." In der Meisterschaft befindet sich Bulega aktuell voll auf Kurs zum Vizetitel.

Nach sieben WSBK-Events hat er 273 Punkte auf seinem Konto. Teamkollege Bautista liegt bereits 50 Punkte zurück und hat selbst nur noch zehn Zähler Vorsprung auf Kawasaki-Speerspitze Alex Lowes.

Toprak Razgatlioglu ließ Alvaro Bautista in den zurückliegenden 13 Rennen hinter sich Foto: Circuitpics.de

"Meiner Meinung nach war Alvaro im vergangenen Jahr stärker", erkennt Razgatlioglu mit Blick auf die Leistungen von Bautista in diesem Jahr. "Bulega aber hat einen großen Schritt gemacht. Er hat sich sofort als starker Fahrer etabliert. Er hat sich sehr schnell angepasst."

Warum Toprak Razgatlioglu seinem aktuell größten WM-Rivalen Tipps gibt

Beim WSBK-Rookie erkennt Razgatlioglu aber eine klare Schwäche. "In den ersten Runden pusht er sehr stark. Er beansprucht den Reifen stark", stellt Razgatlioglu fest. Während andere Fahrer sich hinter diplomatischen Aussagen verstecken würden, liefert Razgatlioglu eine klare Analyse und gibt seinem ersten WM-Verfolger sogar noch Tipps.

Toprak Razgatlioglu erklärt, was Nicolo Bulega anders machen muss Foto: Motorsport Images

"In Most fuhr er in den Linkskurven sehr oft über die Randsteine. Das ist nicht gut für die Reifen. Er lernt, es ist sein erstes Jahr. Er muss sich die Hinterreifen besser einteilen, aber das ist sein einziges Problem. Abgesehen davon ist er sehr stark", so Razgatlioglu.

Aber warum gibt der WM-Leader seinem Rivalen Tipps? "Manchmal ist es gut, nichts zu sagen. Doch ich mag ihn. Er ist ein guter Kerl und noch ziemlich jung. Wenn er lernt, den Hinterreifen besser zu schonen, dann wird er noch stärker. Ich versuche lediglich, ihm zu helfen. Wie es Johnny (Rea) bei mir getan hat", erklärt der BMW-Pilot.