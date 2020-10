Rea und Lowes stürzen: Kawasaki zittert sich dank Fores zum Hersteller-Titel

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea schaffte es beim finalen Renn-Wochenende der Superbike-WM-Saison 2020 in keinem der drei Rennen aufs Podium. Im finalen Rennen stürzte der Rekord-Weltmeister beim Kampf mit Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu.

Dadurch hing der Gewinn des Hersteller-Titels von Teamkollege Alex Lowes ab. Doch auch Lowes patzte am Sonntag in Estoril. Der Brite stürzte in beiden Rennen.

Schlussendlich rettete Puccetti-Kawasaki-Pilot den Hersteller-Titel mit einem achten Platz. In der Endwertung lag Kawasaki nur einen Punkt vor Ducati.

Rea reagiert erleichtert: "Ich hoffte, dass einer der anderen Kawasaki-Piloten genug Punkte sammelt, um die Hersteller-Wertung zu gewinnen. Xavi Fores gelang das. Ich danke und gratuliere ihm."

Ausgerechnet Fores, der in Estoril sein letztes Rennen als Puccetti-Kawasaki-Pilot fuhr, rettete den WM-Titel. "Das Wochenende hat Spaß gemacht, weil ich in beiden Rennen stark war", freut sich Fores. "Ich wusste bis zur Zieldurchfahrt nicht, wie die Situation mit den Punkten ist."

"Dann kamen Leute vom Kawasaki-Werksteam zu mir", berichtet Fores, der in der Vergangenheit seine bisher größten Erfolge mit Ducati feierte und jetzt ausgerechnet den WM-Titel der Italiener verhinderte. "Kawasaki hat diese Meisterschaft wirklich verdient und ich freue mich, dass ich einen Beitrag leisten konnte", so der Spanier.

