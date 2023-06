Redding über Razgatlioglu bei BMW: "Weiß nicht, was er beisteuern kann"

Toprak Razgatlioglus bevorstehender Wechsel von Yamaha zu BMW hat im Fahrerlager der Superbike-WM für reichlich Aufregung gesorgt. Ab der WSBK-Saison 2024 wird Razgatlioglu eine der BMW-Werksmaschinen pilotieren. Offen ist, wer Teamkollege des Türken wird.

Scott Redding ist aktuell der BMW-Teamleader, erlebt aber schwierige Zeiten. Nach den ersten fünf WSBK-Wochenenden der laufenden Saison liegt Redding in der WM auf P15 und hat sich noch nicht entschieden, ob er bei BMW bleiben will oder nicht. Den Transfer von Razgatlioglu kann der Brite nicht nachvollziehen.

"Es war eine Überraschung für mich, genau wie für alle anderen auch. Ich weiß nicht, was er beisteuern kann. Es ist mir ein Rätsel, wenn ich mir seinen Fahrstil ansehe", bemerkt Redding bei 'WorldSBK.com' und deutet damit an, dass der extreme Fahrstil von Razgatlioglu nicht mit der BMW M1000RR harmoniert.

Will Scott Redding überhaupt bei BMW bleiben?

Redding kam 2022 mit großen Erwartungen zu BMW, hat bisher aber nur drei Podestplätze eingefahren. Von den erhofften Siegen war der ehemalige Vizeweltmeister bisher weit entfernt. Selbst Podestplätze lagen zuletzt deutlich außerhalb der Reichweite. Weder bei den Rennen in Barcelona noch in Misano schaffte es Redding in die Top 10.

Will Redding überhaupt bei BMW bleiben? "Ich habe bis zum 15. Juli Zeit, meine Entscheidung zu treffen, ob ich bei BWM bleibe oder nicht. Wir arbeiten so hart wie möglich mit BMW zusammen, um das Motorrad so gut wie möglich zu machen", erklärt er.

Scott Redding erlebt seine bisher schwierigste Saison in der WSBK Foto: BMW Motorrad

"Wir werden sehen, was passiert, nachdem sich der Staub von der ganzen Aufmerksamkeit für Toprak gelegt hat. Es war ein kleiner Schock für alle", bemerkt der ehemalige MotoGP-Pilot, der auch andere Optionen sondiert: "Wir schauen uns um, aber unsere Priorität ist es, bei BMW zu bleiben. Es waren zwei harte Jahre für mich, wir arbeiten hart, aber es ist nicht das, wo ich sein möchte."

Bonovo begrüßt die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu

Im BMW-Satellitenteam Bonovo wird Razgatlioglus Wechsel positiv aufgenommen. "Wir freuen uns, dass er in die BMW-Familie kommt", kommentiert Bonovo-Teambesitzer Jürgen Röder. "Ich hege große Hoffnungen, dass wir gemeinsam mit ihm Schritte nach vorn machen können."

Bonovo-Chef Jürgen Röder freut sich über den Deal Foto: BMW

"Ich denke, Toprak ist ein Fahrer, der sehr konstruktiv nach vorne arbeitet. Einen Piloten wie ihn bei BMW zu haben ist eine Bereicherung für beide Teams und ich denke, alle können von seiner Anwesenheit profitieren. Wir freuen uns also sehr, dass er ab 2024 im BMW-Werksteam fährt", kommentiert der Bonovo-Teambesitzer.

BMW M1000RR im Vergleich zur Yamaha R1 "wie eine Rakete"

Toprak Razgatlioglu ist nicht der erste Fahrer, der den Wechsel von der Yamaha R1 zur BMW M1000RR vollzieht. Michael van der Mark wechselte nach der WSBK-Saison 2020 von Yamaha zu BMW und Garrett Gerloff kam in diesem Jahr zu BMW

Toprak Razgatlioglu wird 2024 bei BMW mehr Leistung haben Foto: Yamaha

"Für mich war es keine so große Umstellung", bemerkt Gerloff. "Natürlich waren meine Ergebnisse zu Beginn nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Doch ich war beeindruckt, wie gut sich die Front anfühlte. Und wir wissen, dass das für Toprak gut ist. Er fährt ja ständig auf dem Vorderrad."

Garrett Gerloff kann sich gut vorstellen, dass Toprak Razgatlioglu mit der BMW harmoniert Foto: BMW Motorrad Motorsport

"Er ist ein richtig solider Fahrer und verfügt über sehr viel Talent. Es wird interessant sein, was er zum Motorrad sagt. Ich bin gespannt, was er mag und was er nicht mag", freut sich Gerloff auf die ersten Eindrücke seines ehemaligen und zukünftigen Markenkollegen.

Toprak Razgatlioglu und Scott Redding lieferten sich 2020 und 2021 einige Duelle Foto: Dominik Lack

Gerloff erwartet, dass Razgatlioglu vor allem vom Motor der BMW begeistert sein wird: "Es wird für ihn wie eine Rakete sein. Es ist beeindruckend, wie viel Leistung das Motorrad im Vergleich zur Yamaha hat. Das wird er mögen."

Und was sagt WSBK-Routinier zu Razgatlioglus Wechsel? "Es war eine wirklich große Meldung, die für Aufregung gesorgt hat", kommentiert der Ex-Champion. "Toprak ist ein Weltmeister. Es wird interessant."

Sykes kam 2019 zu BMW. Zuvor feierte der Brite mit Kawasaki große Erfolge. "Ich hatte hatte damals in den beiden ersten Jahren gewisse Vorstellungen, wohin es geht. Toprak und Kenan werden sicher mit gewissen Zielen zu BMW kommen. Natürlich wünsche ich ihm Glück, denn er ist ein netter Kerl", kommentiert der BMW-Ersatzpilot.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.