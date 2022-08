Reifenplatzer in letzter Runde: Garrett Gerloff verliert in Most Platz sechs In Most ist Garrett Gerloff auf dem Weg zu seinem besten Resultat in der Superbike-WM-Saison 2022 - Aber dann erleidet auch der Yamaha-Fahrer einen Reifenschaden

Nicht nur Honda-Fahrer Iker Lecuona schied im tschechischen Most durch einen platten Reifen aus, sondern auch Garrett Gerloff. Der US-Amerikaner von GRT-Yamaha hatte besonderes Pech, denn der Reifenplatzer ereignete sich bei ihm im zweiten Hauptrennen in der letzten Runde. "In Rennen zwei war das Gefühl wirklich gut und wir waren kurz davor, unser bestes Ergebnis in diesem Jahr zu erzielen, bevor der Reifen platzte", ärgert sich Gerloff. "Ich habe versucht, das Rennen im ersten Gang zu beenden. Das ist wirklich schade." Er schaffte es noch ins Ziel, aber als 18. und Letzter. Sowohl Lecuona als auch Gerloff fuhren mit dem gleichen Hinterreifen von Pirelli wie die Topfahrer, also wie Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki). "Es tut mir sehr leid für mich und das ganze Team, es tut mir so leid für sie", seufzt Gerloff. "Wir sollten das Positive sehen und darauf aufbauen." Im Samstagsrennen hatte er Platz zehn belegt und im Superpole-Rennen Rang neun. Als im zweiten Hauptrennen der Hinterreifen platzte, befand sich Gerloff an der sechsten Stelle. Das wäre sein bestes Ergebnis in der laufenden Saison gewesen. In der WM-Wertung beginnt er die lange Sommerpause an der zwölften Stelle. Sein GRT-Teamkollege Kohta Nozane ist WM-19.