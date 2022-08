Reifenschaden in Most: Erster Saisonausfall von Iker Lecuona

Audio-Player laden

Eine beeindruckende Serie von Iker Lecuona ist im tschechischen Most gerissen. In allen bisherigen Rennen der laufenden Saison hat der Rookie der Superbike-WM in jedem Rennen WM-Punkte gesammelt. Nun sorgte ein Reifenschaden für den ersten Ausfall des Spaniers.

Im ersten Rennen sah Lecuona die Zielflagge als Achter und im Superpole-Rennen auf Rang sieben. Schließlich passierte im zweiten Lauf der bittere Ausfall im letzten Renndrittel. Lecuona musste seine Honda neben der Strecke abstellen.

"Was soll ich sagen? Ich bin sehr frustriert über das Endergebnis, und zwar aus vielerlei Gründen", ärgert sich der Spanier. "Im Warm-up fühlte ich mich so gut und war Runde für Runde schnell und konstant."

"Ich wusste, dass wir ein starkes Sprintrennen fahren konnten, um in der Startaufstellung für Rennen zwei Plätze gutzumachen. Der Start der Superpole war besonders chaotisch, da einige Fahrer die Schikane abkürzten und mich schnitten, was dazu führte, dass ich auf P14 zurückfiel."

Iker Lecuona ist als WM-Sechster der beste Rookie im Feld Foto: Motorsport Images

Dann startete Lecuona seine Aufholjagd und sicherte sich noch einen Startplatz in den ersten drei Reihen. "In Rennen zwei lief es dann aber leider viel schlechter, denn ich fühlte mich mit dem Hinterreifen nicht wohl. So vergrößerte sich der Rückstand zu Gerloff und Locatelli."

"Zunächst konnte ich nicht verstehen warum, aber dann, zwei Runden vor Schluss, spürte ich, wie der Hinterreifen aufgab und ich mit einem platten Reifen auf der Geraden anhalten musste. Ich bin sehr traurig über unser erstes DNF in dieser Saison, denn wir konnten nichts dagegen tun."

Xavi Vierge wieder zuversichtlicher

Teamkollege Vierge zeigte übers Wochenende eine Steigerung. Das Samstagrennen beendete der Spanier als 15. Am Sonntag wurde es im Superpole-Rennen Platz zehn und im zweiten Hauptrennen Rang sieben.

"Ich bin recht zufrieden damit, wie der Tag nach einigen schwierigen Momenten seit meiner letzten Verletzung verlaufen ist", schildert Vierge. "Wir haben einen 'Reset' gemacht, indem wir einige große Änderungen am Set-up des Motorrads vorgenommen haben."

Mit Änderungen beim Set-up hat Vierge wieder ein besseres Gefühl gefunden Foto: Motorsport Images

"Daher bin ich sehr zufrieden, dass wir beide Rennen in den Top 10 beendet haben. Aber abgesehen von den Ergebnissen bin ich froh, dass wir verstanden haben, was zu tun ist. Ich denke, das wird auch für die Zukunft gut sein."

Insgesamt hat Lecuona in der bisherigen Saison einen stärkeren Eindruck als Vierge hinterlassen. Vierge selbst meint, dass er mit dem weichen Reifen Mühe hat, die optimale Performance herauszuholen. Aber auch die Fireblade muss noch technisch verbessert werden.

Vierge erklärt: "Wir sind auf der Bremse stark, aber es fehlt etwas beim Turning. Deshalb können wir das Motorrad nicht rasch genug aufstellen und verlieren bei der Beschleunigung. Daran arbeiten wir. Wir verstehen immer besser, wie wir die Probleme lösen können."

Auch Honda wird am 20. und 21. August am Barcelona-Test teilnehmen. "Im Grunde bin ich mit dem ersten Teil der Saison sehr zufrieden", findet Vierge. "Wir sind Rookies und liegen beide in den Top 10 der WM-Wertung. Das ist sehr positiv. Ich denke, das Beste steht uns noch bevor."

In der Markenwertung ist Honda auf dem vierten Platz, neun Punkte vor BMW.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.