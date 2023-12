Sam Lowes' erster WSBK-Test mit der Ducati V4R: "Fettes Grinsen im Gesicht"

In dieser Woche absolvierte das Marc-VDS-Ducati-Team den ersten WSBK-Test mit Rookie Sam Lowes. Beim großen Nachsaison-Test nach dem Saisonfinale in Jerez fehlte der Neuzugang, weil die Moto2-WM-Saison noch nicht beendet war. Anfang Dezember nahm Lowes mit seiner Marc-VDS-Crew die Arbeit für die Superbike-WM 2024 auf. Doch das Wetter spielte nur bedingt mit.

Lowes' Crew montierte Regenreifen für den ersten Stint mit der Ducati Panigale V4R auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto. "In Anbetracht der Bedingungen war es ein sehr positiver Tag", bemerkt Lowes.

"Wir haben in Jerez nur 65 Runden gedreht", berichtet der Brite. "Ich begann mit Regenreifen und fuhr damit etwa 30 oder 35 Runden, dann wechselte ich auf den Slick-Reifen."

"Die Bedingungen waren nicht so gut, vor allem in Kurve 2, Kurve 9 und Kurve 13, die ziemlich nass waren, aber die anderen Bereiche der Strecke waren trocken und ich konnte fahren und die ersten Eindrücke sammeln" schildert der Marc-VDS-Pilot.

Sam Lowes verliebt sich sofort in die Ducati Panigale V4R

Von der Ducati Panigale V4R ist Lowes begeistert: "Mein erstes Gefühl mit der Ducati war ehrlich gesagt erstaunlich gut. Ich war ziemlich nervös, als ich am Morgen im Regen rausfuhr. Doch bereits nach drei Runden hatte ich ein fettes Grinsen im Gesicht, weil das Motorrad so fahrerfreundlich war und mir sofort Vertrauen vermittelte."

"Ich habe mich bei meiner neuen Crew sofort wohl gefühlt. Sie konnten mir erklären, worauf ich mich konzentrieren muss, um auf einem Superbike schnell zu sein, aber auch, was ich gut mache. Ich muss meinen Stil ändern, nachdem ich so lange in der Moto2 gefahren bin, aber wir müssen es Schritt für Schritt angehen. Ich muss mir sicherlich genauer ansehen, wie ich bremse", ist sich der langjährige Grand-Prix-Pilot bewusst.

Sam Lowes sammelte seine ersten Erfahrungen mit Regenreifen Foto: Marc VDS

"Aber ich liebe das Motorrad", schwärmt der WSBK-Neuling von der Ducati. "Das Motorrad macht einige Dinge unglaublich gut und es ist schön zu fahren. Die Geschwindigkeiten sind sehr beeindruckend."

"Ich habe immer wieder die Gänge gewechselt, aber das Motorrad will einfach immer weiter beschleunigen. Zudem war ich beeindruckt, wie gut die Elektronik die Leistung bei abgenutzten Reifen steuert", staunt der Zwillingsbruder von WSBK-Laufsieger Alex Lowes.

Große Vorfreude auf die WSBK-Saison 2024

Das WSBK-Paddock kennt Sam Lowes aus der Vergangenheit. Von 2009 bis 2013 fuhr der Brite in der Supersport-WM und holte in seiner finalen Saison den WM-Titel. Danach wechselte er in die Moto2-WM und fuhr 2017 in der MotoGP. In der Moto2-WM gewann Lowes zehn Rennen.

Alex Lowes und Sam Lowes fahren in der WSBK-Saison 2024 gegeneinander Foto: Motorsport Images

Vom reinen Potenzial hat Lowes sicher auch in der Superbike-WM das Zeug für Siege. Zudem sitzt er auf dem besten Bike der Klasse. "Ich freue mich schon jetzt auf die Rennen im Jahr 2024. Ich weiß, dass die WSBK ein sehr hohes Niveau hat, aber dieser Test hat mich davon überzeugt, dass wir konkurrenzfähig sein können, weil ich weiß, dass es noch viel Raum für Verbesserungen gibt", kommentiert Lowes.

"Es war eine große Anstrengung des gesamten Teams und von Ducati, mich so kurz vor Weihnachten testen zu lassen. Jetzt genieße ich eine kleine Pause, aber ich bin schon bereit für 2024!", erklärt der WSBK-Rookie.

Mit Bildmaterial von Marc VDS.