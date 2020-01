Sandro Cortese auch in Portimao dabei: "Die Ducati hat sehr viel Potenzial"

Sandro Cortese testete am Mittwoch und am Donnerstag zusammen mit den anderen WSBK-Piloten in Jerez. Erstmals seit seiner Schulter-OP saß der Berkheimer wieder auf einem Motorrad. Zudem musste sich Cortese bei schwierigen Bedingungen an die für ihn neue Ducati Panigale V4R gewöhnen.

"Ich bin sehr froh, dass ich nach drei Monaten Pause wieder auf das Motorrad steigen konnte. Am wichtigsten war mir, dass ich nach meiner Schulter-OP wieder richtig fit bin. Ich konnte schmerzfrei fahren und fühlte mich sehr wohl auf der Maschine", kommentiert Cortese, der im Barni-Ducati-Team Stammpilot Leon Camier ersetzte.

Fotostrecke Liste Sandro Cortese, Barni Racing Team 1 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Sandro Cortese, Barni Racing Team 2 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Sandro Cortese, Barni Racing Team 3 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Sandro Cortese, Barni Racing Team 4 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Sandro Cortese, Barni Racing Team 5 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es war eine sehr große Umstellung für mich. Ich saß zum ersten Mal auf der Ducati, die zudem mit Showa-Federelementen und einer für mich neuen Elektronik ausgerüstet war", bemerkt Cortese. Ich danke dem Barni-Team, die mich haben zwei Tage lang testen lassen."

"Ich bin mega glücklich und erstaunt, wie gut die Ducati ist. Ja, das Motorrad ist schwer zu fahren und schwer abzustimmen, doch es ist sehr viel Potenzial vorhanden", erklärt Cortese, der am Sonntag und Montag in Portugal noch einmal fahren wird. "Ich freue mich riesig, auch in Portimao fahren zu dürfen."

Durch den Test für Barni brachte sich Cortese im Fahrerlager der Superbike-WM wieder ins Gespräch. Der Supersport-Weltmeister von 2018 unterhielt sich mit WSBK-Teamchef Lucio Pedercini, der noch keinen Fahrer für die neue Saison bekanntgegeben hat.

Die ursprünglichen Pläne von Pedercini platzten nach dem spontanen Verlust des Hauptsponsors (mehr Infos). Cortese kann sich Chancen auf einen Platz im privaten Kawasaki-Team ausrechnen, das am Jerez-Test nicht teilnahm und erst in Australien dazustoßen wird.

Kein Risiko: Sandro Cortese ging beim Jerez-Test sehr methodisch vor Foto: Barni

Die Zeiten vom Test in Jerez (Donnerstag):

1. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:40.983 Minuten

2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:41.214

3. Scott Redding (Ducati) - 1:41.407

4. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:41.642

5. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:42.707

6. Leon Haslam (Honda) - 1:42.797

7. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:43.384

8. Alvaro Bautista (Honda) - 1:43.579

9. Michael Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:43.789

10. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:43.811

11. Tom Sykes (BMW) - 1:44.014

12. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) - 1:44.153

13. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:44.214

14. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:44.258

15. Chaz Davies (Ducati) - 1:44.276

16. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:44.322

17. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:44.451

18. Eugene Laverty (BMW) - 1:44.543

19. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:47.058

Die Zeiten vom Test in Jerez (Mittwoch):

1. Leon Haslam (Honda) - 1:52.149 Minuten

2. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:52.180

3. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:52.213

4. Scott Redding (Ducati) - 1:52.508

5. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:52.660

6. Tom Sykes (BMW) - 1:53.097

7. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:53.246

8. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:53.494

9. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:53.676

10. Alvaro Bautista (Honda) - 1:54.824

11. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:55.361

12. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) - 1:55.884

13. Eugene Laverty (BMW) - 1:56.015

14. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:56.105

15. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:56.542

16. Chaz Davies (Ducati) - 1:58.684

17. Sandro Cortese (Barni-Ducati) 1:59.030

18. Michael Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 2:04.148

19. Jonathan Rea (Kawasaki) - ohne Zeit

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.