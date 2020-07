Sandro Cortese: "Die Hitze wird der ausschlaggebende Punkt sein"

Pedercini-Kawasaki-Pilot Sandro Cortese reist als WM-Zwölfter zum ersten WSBK-Rennen nach der Coronavirus-Zwangspause. Der Berkheimer testete in der fünfmonatigen Pause in Misano und Barcelona, um sich für den Neustart der Superbike-WM in Jerez vorzubereiten. Dabei lernte er die Kawasaki ZX-10RR besser kennen.

"Ich freue mich riesig auf den Neustart der Meisterschaft. Es wurde endlich Zeit, dass es weitergeht", kommentiert Cortese. "Seit dem letzten Rennen sind mehr als fünf Monate vergangen. Diese lange und ungewollte Auszeit haben wir alle bestens genutzt, um uns optimal vorzubereiten."

Fotostrecke Liste Sandro Cortese, Outdo Kawasaki TPR

"Wir hatten auch vier Testtage, an denen wir uns gut auf die bevorstehenden Aufgaben einschießen konnten. Jetzt bin ich aber froh, dass es endlich wieder ernst wird. Es wartet allerdings ein brutal hartes Wochenende auf uns. Die Hitze wird der ausschlaggebende Punkt sein", prophezeit der zweifache Weltmeister.

"Es sind knapp 40 Grad zu erwarten. Das wird wirklich für alle eine riesengroße Herausforderung. Aber wir werden uns dieser stellen, weil wir alle unglaublich froh sind, dass wir endlich wieder unseren Sport ausüben können. Auf der anderen Seite ist es ein wenig schade, dass die Rennen ohne Fans stattfinden", bedauert Cortese.

"Das ist eine komplett neue Situation für uns, die wir in dieser Art noch nie erlebt haben. Ich hoffe aber, sie können die Action im Fernsehen geniessen. Hauptsache, wir können wieder fahren", so der Pedercini-Pilot.

