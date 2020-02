Sandro Cortese: Kawasaki ZX-10RR erfordert komplett anderen Fahrstil

Sandro Cortese hinterließ beim Auftakt des Superbike-Tests auf Phillip Island (zum Testbericht) einen positiven Eindruck. Nachdem der Berkheimer lange vor einer ungewissen Zukunft stand, bot sich kurz vor dem WSBK-Saisonstart bei Pedercini-Kawasaki eine neue Chance. Beim finalen Test vor dem Auftakt sammelte Cortese seine ersten Erfahrungen mit der Kawasaki ZX-10RR.

"Es war ein sehr positiver Tag", bilanziert Cortese, der in Wertung auf der elften Position lag und 1,524 Sekunden Rückstand hatte. "Nach den Turbulenzen im Winter bin ich froh, wieder in Australien zu sein. Speziell auf der neuen Kawasaki fühle ich mich extrem wohl. Das Motorrad hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben."

"Natürlich sind wir noch weit weg von dem, wo wir sein möchten, aber das ist eigentlich klar. Das Team wurde komplett neu aufgebaut. Ich bin weit entfernt von meiner Bestform. Ich hatte einen harten Winter mit einer langwierigen Verletzung und Rehabilitation. Beim Test in Portimao hatte ich noch einen großen Sturz. Deshalb ist einfach Zeit nötig, bis ich wieder fit bin", erklärt Cortese.

"Dieser Prozess war aber allen klar. Man muss ein bisschen tiefstapeln. Ich brauche ein paar Rennen Zeit, bis ich wirklich wieder zurück bin", kündigt der Deutsche an. Und was sagt der ehemalige Yamaha-Pilot zur Kawasaki ZX-10RR?

"Das Motorrad ist komplett anders. Jedes Motorrad hat seine Stärken. Die Kawasaki hat mir aber vom ersten Moment an ein super Gefühl vermittelt. Ich musste aber meinen Fahrstil komplett verändern, weil die Kawasaki etwas komplett anderes verlangt, als ich gewohnt bin. Der Einstand war gut. Am Dienstag werden wir noch einmal hart arbeiten, bevor es am Freitag richtig los geht", so Cortese.

Die Testzeiten aus Phillip Island (Montag):

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:30.740 Minuten (54 Runden)

2. Tom Sykes (BMW) +0,022 Sekunden (39)

3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) +0,037 (43)

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,256 (41)

5. Leon Haslam (Honda) +0,456 (34)

6. Scott Redding (Ducati) +0,496 (46)

7. Michael van der Mark (Yamaha) +0,512 (44)

8. Eugene Laverty (BMW) +0,845 (40)

9. Alex Lowes (Kawasaki) +0,925 (51)

10. Chaz Davies (Ducati) +1,373 (44)

11. Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) +1,524 (32)

12. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) +1,532 (34)

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) +1,674 (41)

14. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) +1,758 (38)

15. Alvaro Bautista (Honda) +1,801 (47)

16. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) +1,966 (39)

17. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +2,089 (46)

18. Leon Camier (Barni-Ducati) +2,889 (34)

19. Takumi Takahashi (MIE-Honda) +5,606 (18)

